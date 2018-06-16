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Ирина Агибалова решилась на липосакцию ног

Сегодня, 09:56
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Ирина Агибалова восхищает поклонников своим роскошным внешним видом.

Ирина Агибалова решилась на липосакцию ног
Женщина нередко публикует снимки в купальниках, демонстрируя идеальную фигуру. На днях же Агибалова рассказала, что сделала липосакцию ног, чтобы выглядеть еще лучше.

Ирина Агибалова решилась на липосакцию ног


«Я решилась на липосакцию ног, - поведала СтарХиту женщина. – Я давно думала об этом, но не могла найти хирурга. А потом узнала о Светлане Гагариной. Она – профессор и мастер своего дела, стаж – 25 лет. Мечтала к ней попасть, ведь проблемы с ногами у меня давно. А в последнее время ситуация стала критической: жир давил на сосуды, лимфа плохо работала. В результате возникали жуткие отеки».

Проблемы с ногами у Ирины Александровны начались из-за гормонального сбоя, ноги начали отекать, а жир никуда не уходил, что бы она ни делала.

Ирина Агибалова решилась на липосакцию ног

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Ключевые слова: Ирина Агибалова

Количество просмотров: 1 339
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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