Ирина Агибалова решилась на липосакцию ног

Женщина нередко публикует снимки в купальниках, демонстрируя идеальную фигуру. На днях же Агибалова рассказала, что сделала липосакцию ног, чтобы выглядеть еще лучше.«Я решилась на липосакцию ног, - поведала СтарХиту женщина. – Я давно думала об этом, но не могла найти хирурга. А потом узнала о Светлане Гагариной. Она – профессор и мастер своего дела, стаж – 25 лет. Мечтала к ней попасть, ведь проблемы с ногами у меня давно. А в последнее время ситуация стала критической: жир давил на сосуды, лимфа плохо работала. В результате возникали жуткие отеки».Проблемы с ногами у Ирины Александровны начались из-за гормонального сбоя, ноги начали отекать, а жир никуда не уходил, что бы она ни делала.