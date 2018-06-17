Поклонники набросились на Викторию Боню с обвинениями в злоупотреблении пластики

На снимке Виктория запечатлена в спортивном зале в черных спортивных брюках и бежевом топе. Поклонники заметили, что топ сильно подчеркнул асимметричные груди звезды.«Грудь странно разбежалась в разные стороны», «Плохая работа пластического хирурга», «Силиконовая долина 2.0», «А кстати , раньше ж и вправду не было у тебя груди, 0 размер», «Все таки Вика, зачем обманываешь нас, что все свое естественное у тебя. Подписчики не дураки же. Грудь так никогда не накачается!! И многие помнят тебя ту, прежнюю. С теми пропорциями твоими. Грудь и попа точно не твои. Ну если сделала, то признай просто. Свои губы на старых фото чуть потоньше. Губы чуток тоже подкачала», «Одна грудь съехала чуть вниз. ))) Вот и силикон. Грудь не накачается так никогда !!! Знаю и говорю как инструктор. Ну и попа тоже, видно, что не своя. Не накачала, а вшила туда что то», «Виктория зачем тебе больше грудь?! И так хорошо было!», «Некрасивая грудь», — возмущаются фолловеры Бони.Стоит отметить, что сейчас Виктория счастлива в отношениях с новым возлюбленным Пьером Андюраном, у Бони есть дочь Анджелина от предыдущих отношений с Алексом Смерфитом.