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Екатерина Колисниченко показала, как изменилась за шесть лет

Сегодня, 08:12
Бывшая участница главной телестройки страны Екатерина Колисниченко обожает делать пластические операции.

Екатерина Колисниченко показала, как изменилась за шесть лет
Екатерина перенесла множество операций, но теперь полностью довольна своей внешностью. На днях Колисниченко опубликовала в своем микроблоге коллаж, в котором собрала фотографии интервалом в шесть лет.

Екатерина Колисниченко показала, как изменилась за шесть лет


«Смотрите, товарищи! Мне кажется, что это интересный коллаж: «Как я видоизменяюсь со временем...». 1. Это 2012 год – мне 24 года. Тогда я была участницей реалити-шоу «Дом 2». 2. Это осень 2015 года – мне 27. Я уже почти год как замужем, период стремительного развития моего именного бренда одежды. 3. Май 2018 года – мне 30, наши дни. Какой из образов вы находите самым привлекательным? Мое мнение, что я сейчас выгляжу намного круче, чем в 24 года. Согласны?» – делится девушка.

Многие поклонники заметили, что раньше Екатерина выглядела гораздо лучше, так как у нее была естественная внешность.

Екатерина Колисниченко показала, как изменилась за шесть лет

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Ключевые слова: Екатерина Колисниченко

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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