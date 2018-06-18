Екатерина Колисниченко показала, как изменилась за шесть лет

Екатерина перенесла множество операций, но теперь полностью довольна своей внешностью. На днях Колисниченко опубликовала в своем микроблоге коллаж, в котором собрала фотографии интервалом в шесть лет.«Смотрите, товарищи! Мне кажется, что это интересный коллаж: «Как я видоизменяюсь со временем...». 1. Это 2012 год – мне 24 года. Тогда я была участницей реалити-шоу «Дом 2». 2. Это осень 2015 года – мне 27. Я уже почти год как замужем, период стремительного развития моего именного бренда одежды. 3. Май 2018 года – мне 30, наши дни. Какой из образов вы находите самым привлекательным? Мое мнение, что я сейчас выгляжу намного круче, чем в 24 года. Согласны?» – делится девушка.Многие поклонники заметили, что раньше Екатерина выглядела гораздо лучше, так как у нее была естественная внешность.