Рита Керн вынуждена голодать после очередной пластики

Недавно женщина снова решила лечь под нож пластического хирурга, чтобы улучшить форму своих щек. Но до этого Рита часто посещала косметолога, чтобы вколоть филлеры, в итоге это испортило ее подкожный слой, надо было исправить эту ситуацию.«Состояние удовлетворительное, главное, подождать пять дней. Врач сказал, что потребуется еще 2 операции, чтобы удалить полимер и приподнять уголки губ. Очень счастлива, что попала именно к доктору Алексу. С предыдущим косметологом судиться не буду, так как заявление на нее уже написано пять лет назад, ей запрещено работать сейчас, и дело до сих пор не закрыто, очень много потерпевших от ее рук. Наркоз местный, поэтому бояться нечего, он очень легко переносится», - поведала Керн СтарХиту.Теперь же Рита некоторое время будет вынуждена ходить со специальным бандажом, который будет поддерживать зону операции.