Николь Кидман впервые раскрыла секрет своей идеальной кожи

Николь Кидман в свой 51 год легко может похвастаться не только стройной и подтянутой фигурой, но и потрясающей кожей. По словам звезды, она привыкла следить за состоянием кожи с раннего возраста, потому как в разное время у некоторых её родственников был диагностирован рак кожи. "Я много гуляю на свежем воздухе, но при этом всегда применяю солнцезащитные средства, уделяю время спорту. Кроме того, я никогда не загораю, и на пляже предпочитаю полностью закрытые купальники с рукавами. От палящего солнца прячусь под зонтиком. Уверена, что только так можно уберечь кожу от старения" - призналась Кидман.Также Николь рассказала о своём питании, заявив, что ест часто, но маленькими порциями, и обязательно выпивает необходимую дневную норму воды.