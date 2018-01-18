Также Николь рассказала о своём питании, заявив, что ест часто, но маленькими порциями, и обязательно выпивает необходимую дневную норму воды.
Николь Кидман впервые раскрыла секрет своей идеальной кожи
Сегодня, 16:23
Голливудская актриса Николь Кидман поведала о своих секретах красоты.
Николь Кидман в свой 51 год легко может похвастаться не только стройной и подтянутой фигурой, но и потрясающей кожей. По словам звезды, она привыкла следить за состоянием кожи с раннего возраста, потому как в разное время у некоторых её родственников был диагностирован рак кожи. "Я много гуляю на свежем воздухе, но при этом всегда применяю солнцезащитные средства, уделяю время спорту. Кроме того, я никогда не загораю, и на пляже предпочитаю полностью закрытые купальники с рукавами. От палящего солнца прячусь под зонтиком. Уверена, что только так можно уберечь кожу от старения" - призналась Кидман.
Также Николь рассказала о своём питании, заявив, что ест часто, но маленькими порциями, и обязательно выпивает необходимую дневную норму воды.
Также Николь рассказала о своём питании, заявив, что ест часто, но маленькими порциями, и обязательно выпивает необходимую дневную норму воды.
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Ключевые слова: Николь Кидман
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Количество просмотров: 3 510
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: chatelaine.com, popsugar.com, us.hola.com
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Автор фото: chatelaine.com, popsugar.com, us.hola.com
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