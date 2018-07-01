Егор Холявин полностью доволен интимной жизнью после увеличения своего достоинства

Он успел сделать уже около 15 пластических операций, а неделю назад увеличил свой половой орган. Недавно же Егор решил поделиться со СтарХитом результатами проведенной операции. По словам Холявина, теперь он стал более уверенным в себе.«Операция прошла удачно, но возникли некие проблемы, которых я не ожидал. Первую неделю, когда я обращался к врачу для контроля, мы думали, что придется подкалывать. Через время решили ничего не менять и оставить все, как есть, – заявил молодой человек. – У меня не сразу получилось привыкнуть к новому размеру. Теперь приходится покупать новое нижнее белье. Не сидеть так, как раньше. Но не думаю, что это проблема – через время освоюсь.Есть и проблемы. Например, я не просто натер его, у меня возникли мозоли. Постепенно заживает, конечно, но приходится обрабатывать постоянно мазью. Сейчас уже лучше, раньше все болело полностью. До сих пор ношу в сумке разные крема и мази».Напомним, что Егор поставил себе цель стать русским Кеном, и ради этого он согласен на большое количество операций.