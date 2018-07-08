Ирина Агибалова пришла в восторг от результата по удалению жира на ногах

Ирина призналась, что лишний жир на ногах давил на сосуды, в результаты у нее были ужасные отеки. Теперь же Ирина Александровна ждет второй операции, но результат ее уже радует.«А ведь отек еще не до конца сошел, чувствую себя хорошо. Была у врача Светланы Гагариной. Она сказала, что результат даже лучше, чем ожидала. Посоветовала делать ручной лимфодренажный массаж, а также заниматься спортом. Планирую купить велосипед и кататься.В сентябре мне предстоит еще одна липосакция. Дело в том, что объем работы очень большой. Это стало понятно во время УЗИ. Поэтому Светлана решила сделать операцию в два этапа. Остатки уберут осенью, а пока ношу компрессионное белье. Но я уже очень довольна. Муж отметил, что ножки стали ровнее. Слава Богу, что есть такой врач, которой можно довериться. Жду не дождусь, когда увижу окончательный результат. Думаю, что к Новому году он будет! Могу сказать, что стала себя чувствовать намного увереннее», - рассказала женщина СтарХиту.Ранее Ирине приходилось носить длинные юбки или платья, чтобы спрятать полные ноги, теперь же она может надевать и что-то более короткое.