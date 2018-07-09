Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше

Настя признается, что со многими сотрудниками по сей день идет момент "притирки" друг к другу.
"Наверно поэтому я чувствую себя в 22 на 32"
- от души заливаясь смехом, говорит Решетова.
Сложно себе представить, как она всё успевает, ведь помимо салона и постоянных фотосессией, есть еще и предложения от мировых брендов.
А так же родной и любимый Тимати, который, к счастью, пока не заставляет Решетову садиться дома рожать детей и готовить борщи.
Ниже интервью, в котором Анастасия Решетова рассказывает о бизнесе более подробно: