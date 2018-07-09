Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше

Анастасия взяла на себя полное руководство предприятием, отвечая за ремонт, прибыль, качество, а главное за людей, которые на неё работают.Настя признается, что со многими сотрудниками по сей день идет момент "притирки" друг к другу."Наверно поэтому я чувствую себя в 22 на 32"- от души заливаясь смехом, говорит Решетова.Сложно себе представить, как она всё успевает, ведь помимо салона и постоянных фотосессией, есть еще и предложения от мировых брендов.А так же родной и любимый Тимати, который, к счастью, пока не заставляет Решетову садиться дома рожать детей и готовить борщи.Ниже интервью, в котором Анастасия Решетова рассказывает о бизнесе более подробно: