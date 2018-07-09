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Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше

Сегодня, 15:44
Анастасия Решетова продолжает активно строить не только карьеру модели, но и успевает заниматься собственным салоном красоты.

Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше
Анастасия взяла на себя полное руководство предприятием, отвечая за ремонт, прибыль, качество, а главное за людей, которые на неё работают.

Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше


Настя признается, что со многими сотрудниками по сей день идет момент "притирки" друг к другу.

Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше


"Наверно поэтому я чувствую себя в 22 на 32"

- от души заливаясь смехом, говорит Решетова.

Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше


Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше


Сложно себе представить, как она всё успевает, ведь помимо салона и постоянных фотосессией, есть еще и предложения от мировых брендов.

Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше


Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше


А так же родной и любимый Тимати, который, к счастью, пока не заставляет Решетову садиться дома рожать детей и готовить борщи.

Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше


Анастасия Решетова в свои 22 года чувствует себя значительно старше


Ниже интервью, в котором Анастасия Решетова рассказывает о бизнесе более подробно:


← Григорий Лепс раскрыл информацию о пе...

Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 416
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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