Фатима Хадуева не может разговаривать после очередной операции

Год назад Фатима захотела исправить носовую перегородку, но результат операции оказался устрашающим. Экстрасенсу понадобилась еще одна операция, чтобы избавиться от головных болей, отеков и изменения формы носа, которые, скорее всего, возникли из-за забытого инородного предмета.«Пока Фатима не в состоянии разговаривать, но отметила, что чувствует любовь и поддержку многочисленных поклонников и учеников. Сейчас ей тяжело», – заявил представитель Фатимы СтарХиту.Поклонники переживают за ясновидящую и желают ей скорейшего выздоровления.