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Фатима Хадуева не может разговаривать после очередной операции

Сегодня, 11:42
Недавно стало известно о том, что участница телепроекта "Битва экстрасенсов" Фатима Хадуева стала жертвой недобросовестного пластического хирурга.

Фатима Хадуева не может разговаривать после очередной операции
Год назад Фатима захотела исправить носовую перегородку, но результат операции оказался устрашающим. Экстрасенсу понадобилась еще одна операция, чтобы избавиться от головных болей, отеков и изменения формы носа, которые, скорее всего, возникли из-за забытого инородного предмета.

Фатима Хадуева не может разговаривать после очередной операции


«Пока Фатима не в состоянии разговаривать, но отметила, что чувствует любовь и поддержку многочисленных поклонников и учеников. Сейчас ей тяжело», – заявил представитель Фатимы СтарХиту.

Поклонники переживают за ясновидящую и желают ей скорейшего выздоровления.

Фатима Хадуева не может разговаривать после очередной операции

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Ключевые слова: Фатима Хадуева

Количество просмотров: 2 418
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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