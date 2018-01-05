Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас взорвали сеть селфи без капли макияжа

В отличие от своей подруги и коллеги по цеху Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас явно не интересно вести свой блог в Instagram. Но вдруг, когда поклонники Диас уже потеряли всякую надежду увидеть обновление от звезды (последний снимок Кэмерон выложила два года назад), актриса Дрю Бэрримор опубликовала селфи, которое произвело настоящий фурор.В кадре она запечатлена вместе с Кэмерон. Обе звезды полностью отказались от макияжа и предстали перед подписчиками в максимально естественном образе. И не прогадали - всего за несколько часов селфи набрало сотни тысяч лайков и одобрительных комментариев.