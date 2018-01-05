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Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас взорвали сеть селфи без капли макияжа

Сегодня, 03:01
Невероятный снимок двух актрис, 43-летней Дрю Бэрримор и 45-летней Кэмерон Диас, появился в Instagram.

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас взорвали сеть селфи без капли макияжа
В отличие от своей подруги и коллеги по цеху Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас явно не интересно вести свой блог в Instagram. Но вдруг, когда поклонники Диас уже потеряли всякую надежду увидеть обновление от звезды (последний снимок Кэмерон выложила два года назад), актриса Дрю Бэрримор опубликовала селфи, которое произвело настоящий фурор.

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас взорвали сеть селфи без капли макияжа


В кадре она запечатлена вместе с Кэмерон. Обе звезды полностью отказались от макияжа и предстали перед подписчиками в максимально естественном образе. И не прогадали - всего за несколько часов селфи набрало сотни тысяч лайков и одобрительных комментариев.

Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас взорвали сеть селфи без капли макияжа

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Ключевые слова: Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас

Количество просмотров: 4 719
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gossipcop.com, digitalspy.com

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