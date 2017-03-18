Так вот, в определенные моменты, белое лицо примадонны с остреньким носиком и поджатыми губками очень напоминало венецианскую маску. Видимо, личико надо больше подкрашивать, чтобы оно не выглядело так … бледно.
Лицо Аллы Пугачевой стало похоже маску с венецианского карнавала
Сегодня, 12:46
Накануне, Алла Борисовна Пугачева с коллегами посетила модную кинопремьеру в Гоголь центре.
Посмотреть новый фильм пришли Ксения Собчак, Александр Ревва, Арман Давлетьяров и многие другие, а вот компанию Пугачевой составили Николай Басков и Светлана Лобода.
Так вот, в определенные моменты, белое лицо примадонны с остреньким носиком и поджатыми губками очень напоминало венецианскую маску. Видимо, личико надо больше подкрашивать, чтобы оно не выглядело так … бледно.
Так вот, в определенные моменты, белое лицо примадонны с остреньким носиком и поджатыми губками очень напоминало венецианскую маску. Видимо, личико надо больше подкрашивать, чтобы оно не выглядело так … бледно.
← Влад Топалов ценой здоровья спас беременную Регину Тодоренко
Ключевые слова: Алла Пугачева
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Лицо Аллы Пугачевой стало похоже маску с венецианского карнавала Накануне, Алла Борисовна Пугачева с коллегами посетила модную кинопремьеру в Гоголь центре.
Русская Барби Таня Тузова предстала в романтическом образе русалки На днях, Таня Тузова представила свой новый клип на песню «Буду твоей», где её партнером выступил хорошо известный Доктор Шадский.
Влад Топалов ценой здоровья спас беременную Регину Тодоренко В период всей беременности Регины Тодоренко певец и будущий папа первенца пары Влад Топалов всегда был рядом с любимой.
Ким Кардашьян и Канье Уэст сообщили о своём переезде Эпатажная пара Ким Кардашьян и Канье Уэст засобирались прочь из Лос-Анджелеса.
Загрузка...