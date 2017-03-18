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Лицо Аллы Пугачевой стало похоже маску с венецианского карнавала

Сегодня, 12:46
Накануне, Алла Борисовна Пугачева с коллегами посетила модную кинопремьеру в Гоголь центре.

Лицо Аллы Пугачевой стало похоже маску с венецианского карнавала
Посмотреть новый фильм пришли Ксения Собчак, Александр Ревва, Арман Давлетьяров и многие другие, а вот компанию Пугачевой составили Николай Басков и Светлана Лобода.

Лицо Аллы Пугачевой стало похоже маску с венецианского карнавала


Так вот, в определенные моменты, белое лицо примадонны с остреньким носиком и поджатыми губками очень напоминало венецианскую маску. Видимо, личико надо больше подкрашивать, чтобы оно не выглядело так … бледно.

Лицо Аллы Пугачевой стало похоже маску с венецианского карнавала

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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Лицо Аллы Пугачевой стало похоже маску с венецианского карнавала Накануне, Алла Борисовна Пугачева с коллегами посетила модную кинопремьеру в Гоголь центре.
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