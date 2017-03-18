Лицо Аллы Пугачевой стало похоже маску с венецианского карнавала

Посмотреть новый фильм пришли Ксения Собчак, Александр Ревва, Арман Давлетьяров и многие другие, а вот компанию Пугачевой составили Николай Басков и Светлана Лобода.Так вот, в определенные моменты, белое лицо примадонны с остреньким носиком и поджатыми губками очень напоминало венецианскую маску. Видимо, личико надо больше подкрашивать, чтобы оно не выглядело так … бледно.