Анюта Рай восхитила "горячими" снимками топлесс и поздравила любимого с днём рождения

Напротив, теперь молодой человек Ани снимает её.
И позирует вместе с любимой.
Многие отметили, что кадры стали еще более чувственными и сексуальными.
Избранником Анюты Рай стал Сергей Кабанков @sergeykbn, который 26 сентября отметил день рождения.
"Не знаю как ты меня терпишь, сотни перелетов, 30 стран вместе за год, твои испорченные мной нервы и мои тупые шутки, но столько приятных эмоций и впечатлений вместе. Cпасибо тебе за все и с днём рождения. Давайте поздравим вместе под этим постом @sergeykbn #happybirthday"
- писала Аня в день рождения Сергея.
Кстати, посмотреть, как выглядела Анюта Рай до пластических операций, можно тут...