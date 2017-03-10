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Анюта Рай восхитила "горячими" снимками топлесс и поздравила любимого с днём рождения

Вчера, 23:43
Популярная в России блогер в Инстаграм Анюта Рай продолжает публиковать невероятно сочные фотографии, сделанные во время летнего путешествия.

Анюта Рай восхитила "горячими" снимками топлесс и поздравила любимого с днём рождения
Напомним, Анюта теперь в отношениях. Но это совсем не значит, что эротические фотографии из её Инстаграм пропали.

Анюта Рай восхитила "горячими" снимками топлесс и поздравила любимого с днём рождения


Напротив, теперь молодой человек Ани снимает её.

Анюта Рай восхитила "горячими" снимками топлесс и поздравила любимого с днём рождения


Анюта Рай восхитила "горячими" снимками топлесс и поздравила любимого с днём рождения


И позирует вместе с любимой.

Анюта Рай восхитила "горячими" снимками топлесс и поздравила любимого с днём рождения


Многие отметили, что кадры стали еще более чувственными и сексуальными.

Анюта Рай восхитила "горячими" снимками топлесс и поздравила любимого с днём рождения


Избранником Анюты Рай стал Сергей Кабанков @sergeykbn, который 26 сентября отметил день рождения.

"Не знаю как ты меня терпишь, сотни перелетов, 30 стран вместе за год, твои испорченные мной нервы и мои тупые шутки, но столько приятных эмоций и впечатлений вместе. Cпасибо тебе за все и с днём рождения. Давайте поздравим вместе под этим постом @sergeykbn #happybirthday"

- писала Аня в день рождения Сергея.

Кстати, посмотреть, как выглядела Анюта Рай до пластических операций, можно тут...

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Ключевые слова: Анюта Рай

Количество просмотров: 2 626
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/anyuta_rai

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