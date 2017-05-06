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Ирина Писарева стала «Королевой Монако»

Сегодня, 09:44
В свое время несравненная Грейс Келли стала принцессой этого маленького княжества, а теперь пришло время красавицы из России Ирины Писаревой завоевать сердца местных жителей.

Ирина Писарева стала «Королевой Монако»
В маленьком, но очень богатом княжестве Монако состоялся третий международный конкурс красоты Miss The Glam Monaco Int. Ранее правящая династия держала под запретом проведение таких мероприятий на территории своих владений и тем почетнее, что «Королевой» стала представительница из России Ирина Писарева.

Ирина Писарева стала «Королевой Монако»


На конкурс Ирина поехала в ранге «Мисс Федерация 2018» и, пройдя жесткий отбор среди съехавшихся со всего мира красавиц, завоевала титул Miss The Glam Monaco Int. Церемония проходила в самом сердце Монте-Карло, в роскошном зале Фаермонта, с великолепным видом на гавань с белоснежными яхтами.

Ирина Писарева стала «Королевой Монако»


Кроме ленты победительницы и шикарной короны с драгоценными камнями Ирина получила много памятных подарков, среди которых главный приз часы U-Bout с чёрными и розовыми бриллиантами, которые вручил сам основатель этого известного часового бренда. Теперь в течение года наша красавица будет украшать обложки глянцевых журналов и витрины дорогих бутиков в Монако.

Ирина Писарева стала «Королевой Монако»


Но не только своей красотой и шикарным платьем в стиле гжель с накидкой и кокошником от дизайнера Анастасии Мишиной запомнилась Ирина гостям и участникам конкурса. Накануне поездки в Монако она выпустила свой первый трек под названием «Ранена» и теперь в ночных клубах Монте-Карло уже звучит этот хит. Скоро в России будет презентация ее клипа на эту песню.

Ирина Писарева стала «Королевой Монако»


Стоит напомнить, что в России Ирина известна не только, как победительница конкурсов красоты, но и в качестве звездного нутрициолога. Многие известные персоны доверили ей свой здоровый образ жизни и не пожалели. Благодаря её советам они смогли избавиться от лишнего веса и почувствовали в своём теле легкость и свободу.

Ирина Писарева стала «Королевой Монако»


Вот и на конкурсе Ирина выступила с презентацией своей уникальной программы «Здоровая Нация». Безупречное владение английским языком и харизма сделали выступление незабываемым, а поклонники её программы теперь появились и за пределами России.

Ирина Писарева стала «Королевой Монако»

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Ключевые слова: Ирина Писарева, Miss The Glam Monaco Int.

Количество просмотров: 260
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Ирина Писарева стала «Королевой Монако» В свое время несравненная Грейс Келли стала принцессой этого маленького княжества, а теперь пришло время красавицы из России Ирины Писаревой завоевать сердца местных жителей.
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