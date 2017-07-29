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Преображение Любови Успенской состоялось сразу после того, как её дочь лишилась зубов и волос

Вчера, 14:13
Как известно, 11 сентября дочь Успенской Антонина упала с велосипеда и, сломав с двух сторон челюсть, лишилась 5 зубов.

Преображение Любови Успенской состоялось сразу после того, как её дочь лишилась зубов и волос
После этого Люба рассказала, что они с дочерью решили сделать переоценку значения истинной красоты. В результате все это вылилось в стрижку девушки наголо, а Люба сообщила, что это « в итоге нам всем принесло огромное освобождение».

Преображение Любови Успенской состоялось сразу после того, как её дочь лишилась зубов и волос


Правда, сама Успенская стричься наголо не стала. Более того, над ней так хорошо поработали визажисты, что на фотографии она выглядит моложе собственной дочери.

То есть, для дочери истинная красота – стрижка под ноль, а для матери очередной поход к стилисту или пластическому хирургу.

Преображение Любови Успенской состоялось сразу после того, как её дочь лишилась зубов и волос

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Ключевые слова: Любовь Успенская

Количество просмотров: 3 809
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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