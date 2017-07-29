Преображение Любови Успенской состоялось сразу после того, как её дочь лишилась зубов и волос

После этого Люба рассказала, что они с дочерью решили сделать переоценку значения истинной красоты. В результате все это вылилось в стрижку девушки наголо, а Люба сообщила, что это « в итоге нам всем принесло огромное освобождение».Правда, сама Успенская стричься наголо не стала. Более того, над ней так хорошо поработали визажисты, что на фотографии она выглядит моложе собственной дочери.То есть, для дочери истинная красота – стрижка под ноль, а для матери очередной поход к стилисту или пластическому хирургу.