Опубликовав фото из детства, Настасья Самбурская откровенно рассказала о пластике носа

Настасья решила прекратить эти разговоры, разместив фотографию, на которой будущей звезде 13 лет."Сидим с одноклассницами, культурно выпиваем юпи) на фоне ковра, естественно) мне 13 лет. Если ещё раз спросят про пластику носа, пожалуйста, я наверное ее в 12 сделала. Радует, что мешки под глазами у меня с детства и никуда не делись. И что на юпи тоже можно вырасти здоровой и красивой))))"- подписала Самбурская снимок, доказав, что аккуратный носик у неё с детства.Кстати, Настастья начала публикацию новых смешных роликов на тему "Яжмать". Пока в Сети появились два мини-видео."Счастливым матерям посвящается. Перед тем, как прочесть комментарии, сразу напишу, что конечно в курсе, что у меня нет детей, я знаю, что мне 31 год и я не такая счастливая, как многие из вас. Поэтому от зависти, вот занимаюсь творчеством" - подписала видео Настасья.Предлагаю посмотреть и оценить такой юмор: