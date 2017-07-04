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Опубликовав фото из детства, Настасья Самбурская откровенно рассказала о пластике носа

Сегодня, 10:09
В Инстаграм актрису Настасью Самбурскую часто упрекают в том, что её красота далеко не природная, над формой её носа явно потрудился пластический хирург.

Опубликовав фото из детства, Настасья Самбурская откровенно рассказала о пластике носа
Настасья решила прекратить эти разговоры, разместив фотографию, на которой будущей звезде 13 лет.

Опубликовав фото из детства, Настасья Самбурская откровенно рассказала о пластике носа


"Сидим с одноклассницами, культурно выпиваем юпи) на фоне ковра, естественно) мне 13 лет. Если ещё раз спросят про пластику носа, пожалуйста, я наверное ее в 12 сделала. Радует, что мешки под глазами у меня с детства и никуда не делись. И что на юпи тоже можно вырасти здоровой и красивой))))"

- подписала Самбурская снимок, доказав, что аккуратный носик у неё с детства.

Кстати, Настастья начала публикацию новых смешных роликов на тему "Яжмать". Пока в Сети появились два мини-видео.

"Счастливым матерям посвящается. Перед тем, как прочесть комментарии, сразу напишу, что конечно в курсе, что у меня нет детей, я знаю, что мне 31 год и я не такая счастливая, как многие из вас. Поэтому от зависти, вот занимаюсь творчеством" - подписала видео Настасья.

Предлагаю посмотреть и оценить такой юмор:




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Ключевые слова: Настасья Самбурская

Количество просмотров: 3 900
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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