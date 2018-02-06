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Певица Бьянка порадовала фанатов фотографиями топлесс

Вчера, 23:36
33-летняя Татьяна Липницкая, более известная, как певица Бьянка, поделилась в Инстаграм эротической фотосессией.

Певица Бьянка порадовала фанатов фотографиями топлесс
На фотографиях Бьянка в трёх образах. Леопардовое платье и каблуки.

Певица Бьянка порадовала фанатов фотографиями топлесс


Боди, стильные очки и коротенькая джинсовка.

Певица Бьянка порадовала фанатов фотографиями топлесс


Певица Бьянка порадовала фанатов фотографиями топлесс


И образ, который поклонники назвали самым сексуальным, зеленая шубка с перьями и корсет, невероятно подчеркивающий грудь.

Певица Бьянка порадовала фанатов фотографиями топлесс


На одном из снимков Бьянка позирует топлесс, прикрывая пышную грудь руками.

Певица Бьянка порадовала фанатов фотографиями топлесс


А вот фотография, на которой певица показывает средний палец, пришлось замазать, так как подобные снимки публиковать без цензуры нельзя.

Певица Бьянка порадовала фанатов фотографиями топлесс


А пару минут назад появилась еще одна не менее сексуальная фотография, под которой Татьяна пишет:

"доброе утро:) я бегать! Стараюсь больше читать (скучно мне )... крайняя любимая книга та, которую я дочитала до конца. после вчера! ЕСТЬ СОВЕТ! Время превыше качества!!! Качество может быть безвременным! А время нельзя терять! #живитевкайф! именно сейчас!".

Певица Бьянка снялась в эротической фотосессии, позируя топлесс

Нам интересно, а Вы, положа руку на сердце, можете сказать, что живёте в кайф? Если нет, то чего вам не хватает для полного счастья?

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Ключевые слова: Бьянка

Количество просмотров: 8 203
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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