Певица Бьянка порадовала фанатов фотографиями топлесс

Боди, стильные очки и коротенькая джинсовка.
И образ, который поклонники назвали самым сексуальным, зеленая шубка с перьями и корсет, невероятно подчеркивающий грудь.
На одном из снимков Бьянка позирует топлесс, прикрывая пышную грудь руками.
А вот фотография, на которой певица показывает средний палец, пришлось замазать, так как подобные снимки публиковать без цензуры нельзя.
А пару минут назад появилась еще одна не менее сексуальная фотография, под которой Татьяна пишет:
"доброе утро:) я бегать! Стараюсь больше читать (скучно мне )... крайняя любимая книга та, которую я дочитала до конца. после вчера! ЕСТЬ СОВЕТ! Время превыше качества!!! Качество может быть безвременным! А время нельзя терять! #живитевкайф! именно сейчас!".
Певица Бьянка снялась в эротической фотосессии, позируя топлесс
Нам интересно, а Вы, положа руку на сердце, можете сказать, что живёте в кайф? Если нет, то чего вам не хватает для полного счастья?