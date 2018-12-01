24-летняя Катриона Грэй завоевала звание "Мисс Вселенная 2018"

Участницы не только прошлись по подиуму в роскошных платьях.Но и устроили шоу в купальниках.Стоит отметить, что наряды россиянки Юли Полячихиной были высоко отмечены публикой и ведущими конкурса. К сожалению, Юлия выбыла из состязания на отборе в полуфинал сегодня рано утром.Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала участница из Филиппин 24-летняя Катриона Грэй.Катриона занимается вопросами заболевания ВИЧ и СПИД в организации Love Yourself, имеет степень магистра по теории музыки, а также является волонтером в некоммерческой организации Young Focus.Посмотреть на фото соперниц Катрионы в купальниках можно чуть ниже: