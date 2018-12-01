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24-летняя Катриона Грэй завоевала звание "Мисс Вселенная 2018"

Вчера, 12:42
В Бангкоке проходит конкурс красоты Мисс Вселенную 2018.

24-летняя Катриона Грэй завоевала звание "Мисс Вселенная 2018"
Участницы не только прошлись по подиуму в роскошных платьях.

24-летняя Катриона Грэй завоевала звание "Мисс Вселенная 2018"


24-летняя Катриона Грэй завоевала звание "Мисс Вселенная 2018"


24-летняя Катриона Грэй завоевала звание "Мисс Вселенная 2018"


Но и устроили шоу в купальниках.

24-летняя Катриона Грэй завоевала звание "Мисс Вселенная 2018"


24-летняя Катриона Грэй завоевала звание "Мисс Вселенная 2018"


Стоит отметить, что наряды россиянки Юли Полячихиной были высоко отмечены публикой и ведущими конкурса. К сожалению, Юлия выбыла из состязания на отборе в полуфинал сегодня рано утром.

24-летняя Катриона Грэй завоевала звание "Мисс Вселенная 2018"


Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала участница из Филиппин 24-летняя Катриона Грэй.

24-летняя Катриона Грэй завоевала звание "Мисс Вселенная 2018"


Катриона занимается вопросами заболевания ВИЧ и СПИД в организации Love Yourself, имеет степень магистра по теории музыки, а также является волонтером в некоммерческой организации Young Focus.

24-летняя Катриона Грэй завоевала звание "Мисс Вселенная 2018"


Посмотреть на фото соперниц Катрионы в купальниках можно чуть ниже:

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Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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