Анастасия Волочкова сверкнула огромной грудью в новом клипе

Пышность форм Анастасия подчеркнула, надев корсет с глубоким декольте. Элемент гардероба выполнен из телесной ткани.В корсете Волочкова снималась в своём новом клипе, который выйдет совсем скоро:"Один из образов моего клипа, который уже скоро я представлю. Интересная получилась работа. Спасибо @margo_horror_beauty, @irneste, @oksana.rasskazova. Хорошего всем дня. Подписывайтесь на талантливого @rashidphoto - и следите за обновлениями, скоро бесплатные фотосессии! Спасибо тебе за чудесные фотографии!"- рассказала Анастасия в Инстаграм.Что за клип - пока не известно, но поклонники уже написали в комментариях, что очень будут ждать видео.