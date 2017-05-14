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Анастасия Волочкова сверкнула огромной грудью в новом клипе

Вчера, 13:50
Создаётся впечатление, что грудь 42-летней балерины Анастасии Волочковой визуально стала ещё больше.

Анастасия Волочкова сверкнула огромной грудью в новом клипе
Пышность форм Анастасия подчеркнула, надев корсет с глубоким декольте. Элемент гардероба выполнен из телесной ткани.

Анастасия Волочкова сверкнула огромной грудью в новом клипе


В корсете Волочкова снималась в своём новом клипе, который выйдет совсем скоро:

"Один из образов моего клипа, который уже скоро я представлю. Интересная получилась работа. Спасибо @margo_horror_beauty, @irneste, @oksana.rasskazova. Хорошего всем дня. Подписывайтесь на талантливого @rashidphoto - и следите за обновлениями, скоро бесплатные фотосессии! Спасибо тебе за чудесные фотографии!"

- рассказала Анастасия в Инстаграм.

Что за клип - пока не известно, но поклонники уже написали в комментариях, что очень будут ждать видео.

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 7 358
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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