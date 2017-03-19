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Дмитрий Тарасов сделал перед отпуском эпиляцию

Вчера, 14:54
Накануне, Дмитрий Тарасов опубликовал фото, которое решил прокомментировать по-английски: Chilling with my lil girl.

Дмитрий Тарасов сделал перед отпуском эпиляцию
Если перевести эту фразу дословно, то получается, что он охлаждается со своей маленькой девочкой. Но, скорее всего, Тарасов имел в виду сленговое значение слова сhilling, что переводится, как отрываюсь со своей девочкой.

Но самое интересное не это, а гладко выбритые ноги Дмитрия Тарасова, которые, реально смотрятся, как ухоженные женские ножки.

Да и отсутствие растительности на руках и груди наводит на мысли, что Тарасов делает эпиляцию. К этому частенько прибегают пловцы, чтобы уменьшить трение, но вот футболисту Тарасову это явно, ни к чему.

Дмитрий Тарасов сделал перед отпуском эпиляцию


Может быть, волосы у него не растут совсем? А ведь учеными доказано, что чем больше растительности на теле мужчины, тем больше в организме тестостерона, соответственно, тем выше влечение к данному представителю мужского пола.

Видимо, Тарасов привлекает женщин чем-то другим.

Дмитрий Тарасов сделал перед отпуском эпиляцию

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Ключевые слова: Дмитрий Тарасов

Количество просмотров: 3 484
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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