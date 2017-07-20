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Ирина Понаровская поразила неотразимым внешним видом

Вчера, 15:15
65-летняя Ирина Понаровская после 10-летнего затишья приняла решение вернуться в российский шоу-бизнес.

Ирина Понаровская поразила неотразимым внешним видом
Первое, что обычно делают звезды, которых посетила подобная идея, идут на ТВ, где их с распростёртыми объятьями ждут Дмитрий Борисов или Андрей Малахов.

Ирина Понаровская поразила неотразимым внешним видом


Ирина Понаровская остановила свой выбор на программе Малахова "Привет, Андрей!". В студии Ирина появилась с элегантной короткой прической, ярким макияжем, в эффектном наряде.

С 1977 года, когда Понаровская впервые появилась на экранах советского телевидения, Ирина остаётся эталоном женственности и стиля.

Ирина Понаровская поразила неотразимым внешним видом


Ирина Понаровская поразила неотразимым внешним видом


Ирина Понаровская поразила неотразимым внешним видом


Ирина Понаровская поразила неотразимым внешним видом


В программе Ирина поведала о том, как воспитывает внуков, готовится стать лицом российского бренда одежды, а так же откровенно рассказала о смерти любимой мамы, которой по сей день очень не хватает.

Ирина Понаровская поразила неотразимым внешним видом


"Я десять лет нигде не пела и не выступала. Я выбрала себе роскошный образ жизни, потому что живу так, как хочу. Когда перестаешь быть артисткой, так мало нужно! Нужно здоровье и немного рук: что-то связать, что-то сшить, что-то купить. Пою только внучке. Ей сейчас 8 месяцев. Зовут ее Шарлотта, как мою бабушку. Эта крошечка на меня смотрит и мне кажется, что через нее ко мне идет бабулина любовь"

- отмечает артистка.

Ирина Понаровская поразила неотразимым внешним видом


Предлагаю чуть ниже посмотреть полный эфир передачи "Привет, Андрей!" с участием Ирины Понаровской:


← Дмитрий Тарасов сделал перед отпуском эпиляцию Юлия Высоцкая украсила дома 4-х метровую ёлку →

Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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