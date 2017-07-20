Ирина Понаровская поразила неотразимым внешним видом

Первое, что обычно делают звезды, которых посетила подобная идея, идут на ТВ, где их с распростёртыми объятьями ждут Дмитрий Борисов или Андрей Малахов.Ирина Понаровская остановила свой выбор на программе Малахова "Привет, Андрей!". В студии Ирина появилась с элегантной короткой прической, ярким макияжем, в эффектном наряде.С 1977 года, когда Понаровская впервые появилась на экранах советского телевидения, Ирина остаётся эталоном женственности и стиля.В программе Ирина поведала о том, как воспитывает внуков, готовится стать лицом российского бренда одежды, а так же откровенно рассказала о смерти любимой мамы, которой по сей день очень не хватает."Я десять лет нигде не пела и не выступала. Я выбрала себе роскошный образ жизни, потому что живу так, как хочу. Когда перестаешь быть артисткой, так мало нужно! Нужно здоровье и немного рук: что-то связать, что-то сшить, что-то купить. Пою только внучке. Ей сейчас 8 месяцев. Зовут ее Шарлотта, как мою бабушку. Эта крошечка на меня смотрит и мне кажется, что через нее ко мне идет бабулина любовь"- отмечает артистка.Предлагаю чуть ниже посмотреть полный эфир передачи "Привет, Андрей!" с участием Ирины Понаровской: