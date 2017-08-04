Возмущение вызвал весь образ Норт в целом, потому как такой стиль больше подойдет дерзкому подростку, но никак не пятилетнему ребенку. Вызывающий макияж стал последней каплей: "Это полнейшее безобразие! Зачем и без того красивой девочке алая помада?!" - пишут в комментариях. Другие же подписчики Кардашьян предпочли не замечать слишком взрослый образ Норт, отметив лишь, что семейные кадры получились очень милыми.
Ким Кардашьян возмутила сеть, сделав яркий макияж своей 5-летней дочери
Сегодня, 02:20
Увлечение старшей дочки светской львицы Ким Кардашьян косметикой, похоже, уже перешло все границы.
Разумеется, знаменитая мама поспособствовала этому на все сто процентов, уверены пользователи сети. Именно они подняли волну негодования, едва увидев свежие снимки в личном блоге Кардашьян. Эпатажная дива выложила семейные рождественские фотографии, на которых всё внимание к себе привлекла старшая из троих детей четы Кардашьян-Уэст Норт - га губах девочки невозможно не заметить ярко-красную помаду.
Возмущение вызвал весь образ Норт в целом, потому как такой стиль больше подойдет дерзкому подростку, но никак не пятилетнему ребенку. Вызывающий макияж стал последней каплей: "Это полнейшее безобразие! Зачем и без того красивой девочке алая помада?!" - пишут в комментариях. Другие же подписчики Кардашьян предпочли не замечать слишком взрослый образ Норт, отметив лишь, что семейные кадры получились очень милыми.
Возмущение вызвал весь образ Норт в целом, потому как такой стиль больше подойдет дерзкому подростку, но никак не пятилетнему ребенку. Вызывающий макияж стал последней каплей: "Это полнейшее безобразие! Зачем и без того красивой девочке алая помада?!" - пишут в комментариях. Другие же подписчики Кардашьян предпочли не замечать слишком взрослый образ Норт, отметив лишь, что семейные кадры получились очень милыми.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 8 307
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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