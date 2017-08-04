Ким Кардашьян возмутила сеть, сделав яркий макияж своей 5-летней дочери

Разумеется, знаменитая мама поспособствовала этому на все сто процентов, уверены пользователи сети. Именно они подняли волну негодования, едва увидев свежие снимки в личном блоге Кардашьян. Эпатажная дива выложила семейные рождественские фотографии, на которых всё внимание к себе привлекла старшая из троих детей четы Кардашьян-Уэст Норт - га губах девочки невозможно не заметить ярко-красную помаду.Возмущение вызвал весь образ Норт в целом, потому как такой стиль больше подойдет дерзкому подростку, но никак не пятилетнему ребенку. Вызывающий макияж стал последней каплей: "Это полнейшее безобразие! Зачем и без того красивой девочке алая помада?!" - пишут в комментариях. Другие же подписчики Кардашьян предпочли не замечать слишком взрослый образ Норт, отметив лишь, что семейные кадры получились очень милыми.