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Ким Кардашьян возмутила сеть, сделав яркий макияж своей 5-летней дочери

Сегодня, 02:20
Увлечение старшей дочки светской львицы Ким Кардашьян косметикой, похоже, уже перешло все границы.

Ким Кардашьян возмутила сеть, сделав яркий макияж своей 5-летней дочери
Разумеется, знаменитая мама поспособствовала этому на все сто процентов, уверены пользователи сети. Именно они подняли волну негодования, едва увидев свежие снимки в личном блоге Кардашьян. Эпатажная дива выложила семейные рождественские фотографии, на которых всё внимание к себе привлекла старшая из троих детей четы Кардашьян-Уэст Норт - га губах девочки невозможно не заметить ярко-красную помаду.

Ким Кардашьян возмутила сеть, сделав яркий макияж своей 5-летней дочери


Возмущение вызвал весь образ Норт в целом, потому как такой стиль больше подойдет дерзкому подростку, но никак не пятилетнему ребенку. Вызывающий макияж стал последней каплей: "Это полнейшее безобразие! Зачем и без того красивой девочке алая помада?!" - пишут в комментариях. Другие же подписчики Кардашьян предпочли не замечать слишком взрослый образ Норт, отметив лишь, что семейные кадры получились очень милыми.

Ким Кардашьян возмутила сеть, сделав яркий макияж своей 5-летней дочери


Ким Кардашьян возмутила сеть, сделав яркий макияж своей 5-летней дочери


Ким Кардашьян возмутила сеть, сделав яркий макияж своей 5-летней дочери

← Страшное дежавю: Марат Башаров вновь избил свою супругу

Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 8 307
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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