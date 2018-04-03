Настя Каменских восхитила горячим фото попки около бассейна

Певица NK, она же Настя Каменских, давно не радовала подписчиков фотографиями в купальнике.

Но сегодня Настя решила напомнить всем своим читателям, как выглядит ее фигура с зади.Каменских опубликовала фотографию, на которой позирует спиной к камере, демонстрируя пышную попку. Стоит отметить, что снимок сразу после размещения лайкнула Анна Седокова. Видимо, ей нравятся снимки такого характера. Нам тоже : )