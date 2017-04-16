Алла Пугачева чуть не стала жертвой пластического хирурга

До недавнего времени ни об одной пластической операции примадонны достоверно известно не было, однако на днях её подруга Мила Андреева в интервью для издания "Караван историй" поведала, что Пугачева в 90-е годы ложилась под нож пластического хирурга в Швейцарии. Звезда решилась на операцию ради своего тогдашнего фаворита, певца и композитора Сергея Челобанова.Андреева призналась, что операция прошла неудачно - хирург занёс исполнительнице инфекцию, из-за чего у неё постоянно поднималась температура: "Она сильно похудела и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава Богу, её спасли врачи московской клиники, когда стало совсем плохо".Напомним, что в апреле примадонна отметит свой 70-й день рождения грандиозным концертом в Кремлевском дворце - билеты на шоу были проданы всего за один день.