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Алла Пугачева чуть не стала жертвой пластического хирурга

Вчера, 02:25
Об опасной для жизни операции рассказала подруга певицы Аллы Пугачевой.

Алла Пугачева чуть не стала жертвой пластического хирурга
До недавнего времени ни об одной пластической операции примадонны достоверно известно не было, однако на днях её подруга Мила Андреева в интервью для издания "Караван историй" поведала, что Пугачева в 90-е годы ложилась под нож пластического хирурга в Швейцарии. Звезда решилась на операцию ради своего тогдашнего фаворита, певца и композитора Сергея Челобанова.

Алла Пугачева чуть не стала жертвой пластического хирурга


Андреева призналась, что операция прошла неудачно - хирург занёс исполнительнице инфекцию, из-за чего у неё постоянно поднималась температура: "Она сильно похудела и тихо загибалась, на нее страшно было смотреть. Слава Богу, её спасли врачи московской клиники, когда стало совсем плохо".

Алла Пугачева чуть не стала жертвой пластического хирурга


Напомним, что в апреле примадонна отметит свой 70-й день рождения грандиозным концертом в Кремлевском дворце - билеты на шоу были проданы всего за один день.

Алла Пугачева чуть не стала жертвой пластического хирурга


Алла Пугачева чуть не стала жертвой пластического хирурга

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Сергей Челобанов, Мила Андреева

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, delfi.lt, wikipedia.org

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