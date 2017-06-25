Юлия Сайфуллина назвала топ-5 самых частых женских ошибок по уходу за кожей

Юлия Сайфуллина давно и заслуженно является международным тренером по фейсбилдингу и членом Российской Ассоциации профессиональных тренеров по гимнастике для лица, а потому для неё почти не осталось секретов в индустрии красоты.
В своем блоге она рассказала, какие ошибки снижают эффективность ухаживающих процедур и как их избежать. В чем опасность неправильного ухода.
Залог молодости кожи – это поддержание ее баланса. Правильное очищение, увлажнение и питание сохраняют тонус на долгие годы. А любое нарушение равновесия рано или поздно проявит себя в виде морщин, дряблости, сухости или раздражения. Недостаточный уход так же губителен для эпидермиса, как и избыток косметических средств или процедур. В результате нарушения показателей уровня рН кожный покров начинает быстрее стареть, снижается его иммунитет, что может привести к появлению аллергических реакций и раздражений.
Одной из самых мощных «бомб замедленного действия» для кожи является неправильный уход. Действенные средства, используемые не по назначению, могут усугубить уже имеющиеся проблемы и спровоцировать появление новых.
Рассмотрим 5 самых распространенных ошибок, которые допускают женщины, ухаживая за собой.
1. Использование мицеллярной воды вместо тоника
Мицеллярная вода предназначена для деликатного очищения лица. В ее составе есть мицеллы – крошечные частицы, растворяющие кожный жир и косметику, а также смягчающие, отшелушивающие и увлажняющие компоненты. Однако оставлять это средство на коже является грубейшей ошибкой, как и использовать его в качестве тоника.
Мицеллы очень активны, и попадая на лицо, безостановочно «работают», воздействуя на покровы на клеточном уровне. Они взаимодействуют со всеми веществами, которые вырабатывает кожа, в том числе и с теми, которые создают естественный защитный барьер. Нанесенная под макияж, мицеллярная вода будет связываться с косметическими средствами, что не пойдет на пользу ни вашему внешнему виду, ни состоянию эпидермиса.
Рекомендация
Всегда смывайте мицеллярную воду, независимо от того, использовалась ли она для снятия макияжа вечером или очищения с утра. Не применяйте ее для ухода за жирной или чувствительной кожей – активные компоненты воды могут вызвать сухость и усилить раздражение.