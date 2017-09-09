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Оксана Самойлова кардинально сменила имидж, покрасив волосы в розовый цвет

Вчера, 10:47
Мама троих детей Оксана Самойлова, по её же словам, пошла на риск.

Оксана Самойлова кардинально сменила имидж, покрасив волосы в розовый цвет
Оксана сменила имидж, отказавшись от длинных каштановых волос в пользу короткого каре розового цвета.

Оксана Самойлова кардинально сменила имидж, покрасив волосы в розовый цвет


На самом же деле чуть позже сама Самойлова призналась, что такой образ был выбран для новой рекламной съемки, а на голове всего лишь парик. Но при этом Оксана заметила, что с такой причёской чувствует себя намного моложе.

Оксана Самойлова кардинально сменила имидж, покрасив волосы в розовый цвет


"Конечно же это парик)) я и риски - понятия не совместимые)) но он мне реально очень идёт)) стильно, молодо, свежо)) и кажется я буду ходить в нем постоянно ))".

Оксана Самойлова кардинально сменила имидж, покрасив волосы в розовый цвет


Напомним, Оксане Самойловой 30 лет, за это время она успела выйти замуж за рэпера Джигана, родить троих дочек, создать блог похудения. В данный момент Оксана ведет два проекта по созданию вечерних платьев для мамочек и их дочек, выпускает купальники и пляжные наряды. А не так давно Оксана объявила о запуске агенства по подбору персонала для дома - няни, гувернантки, домработницы и помощники по хозяйству.

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Ключевые слова: Оксана Самойлова

Количество просмотров: 4 836
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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