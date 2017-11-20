"Псориаз - это дерьмо" - лаконично подписала фото Кардашьян. Также в борьбе с недугом Ким помогают черничные смузи, световая терапия, и, конечно, позитивный настрой - именно так можно объяснить комментарий "Сексуально" к снимку звезды, на котором запечатлены красные пятна на её ногах.
Ким Кардашьян не побоялась показать всему миру свою болезнь и рассказать о её лечении
Сегодня, 04:08
На днях стало известно, что хроническая болезнь, от которой страдает светская львица Ким Кардашьян, обострилась.
Далеко не каждый человек, а тем более звезда, решится выставить на всеобщее обозрение свою кожу, пораженную псориазом. Эта болезнь проявляется красными высыпаниями, сопровождающимися шелушением и зудом. 38-летняя Ким Кардашьян борется с недугом, преследующем её уже несколько лет, всеми возможными способами. На фоне недавнего обострения заболевания, звезда решила попробовать лечиться специальной травяной мазью. Снимок с лекарством на лице появился в блоге теледивы.
"Псориаз - это дерьмо" - лаконично подписала фото Кардашьян. Также в борьбе с недугом Ким помогают черничные смузи, световая терапия, и, конечно, позитивный настрой - именно так можно объяснить комментарий "Сексуально" к снимку звезды, на котором запечатлены красные пятна на её ногах.
"Псориаз - это дерьмо" - лаконично подписала фото Кардашьян. Также в борьбе с недугом Ким помогают черничные смузи, световая терапия, и, конечно, позитивный настрой - именно так можно объяснить комментарий "Сексуально" к снимку звезды, на котором запечатлены красные пятна на её ногах.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 10 595
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, wmagazine.com
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Автор фото: instagram, wmagazine.com
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