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Холли Берри показала свою новую татуировку во всю спину

Сегодня, 04:22
Голливудская актриса Холли Берри поразила поклонников огромной тату на обнаженной спине.

Холли Берри показала свою новую татуировку во всю спину
Известно, что на теле 52-летней звезды уже была одна татуировка на пояснице - имя первого супруга Холли Дэвида Джастиса. После развода Берри столкнулась с дилеммой - полностью избавиться от надписи или преобразить её в рисунок? Также актриса признавалась в том, что эта тату вообще была ошибкой и в будущем она вряд ли решится на нечто подобное. В итоге имя мужа всё же было переделано в рисунок подсолнуха, и это был не случайный, а символичный выбор - Холли поведала, что каждое утро, с восходом солнца, подсолнухи поднимают голову, раскрывают лепестки и словно рождаются заново.

Холли Берри показала свою новую татуировку во всю спину


Как видно из свежего кадра блога Берри, она вновь решилась на поход к мастеру тату и набила рисунок во всю спину - растительный орнамент в виде водорослей изящно дополнила сверкающая юбка, сделавшая Холли похожей на русалку - собственно, такого эффекта актриса и хотела добиться: "Кто сказал, что я не русалка?" - гласит комментарий звезды к снимку. Подписчики актрисы вновь восхитились её потрясающей фигурой, а некоторые из них всё же предположили, что татуировка может быть временной.

Холли Берри показала свою новую татуировку во всю спину


Холли Берри показала свою новую татуировку во всю спину


Холли Берри показала свою новую татуировку во всю спину

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Ключевые слова: Холли Берри

Количество просмотров: 7 813
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, ibtimes.co.uk, pinterest

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