Как видно из свежего кадра блога Берри, она вновь решилась на поход к мастеру тату и набила рисунок во всю спину - растительный орнамент в виде водорослей изящно дополнила сверкающая юбка, сделавшая Холли похожей на русалку - собственно, такого эффекта актриса и хотела добиться: "Кто сказал, что я не русалка?" - гласит комментарий звезды к снимку. Подписчики актрисы вновь восхитились её потрясающей фигурой, а некоторые из них всё же предположили, что татуировка может быть временной.
Холли Берри показала свою новую татуировку во всю спину
Сегодня, 04:22
Голливудская актриса Холли Берри поразила поклонников огромной тату на обнаженной спине.
Известно, что на теле 52-летней звезды уже была одна татуировка на пояснице - имя первого супруга Холли Дэвида Джастиса. После развода Берри столкнулась с дилеммой - полностью избавиться от надписи или преобразить её в рисунок? Также актриса признавалась в том, что эта тату вообще была ошибкой и в будущем она вряд ли решится на нечто подобное. В итоге имя мужа всё же было переделано в рисунок подсолнуха, и это был не случайный, а символичный выбор - Холли поведала, что каждое утро, с восходом солнца, подсолнухи поднимают голову, раскрывают лепестки и словно рождаются заново.
Как видно из свежего кадра блога Берри, она вновь решилась на поход к мастеру тату и набила рисунок во всю спину - растительный орнамент в виде водорослей изящно дополнила сверкающая юбка, сделавшая Холли похожей на русалку - собственно, такого эффекта актриса и хотела добиться: "Кто сказал, что я не русалка?" - гласит комментарий звезды к снимку. Подписчики актрисы вновь восхитились её потрясающей фигурой, а некоторые из них всё же предположили, что татуировка может быть временной.
Как видно из свежего кадра блога Берри, она вновь решилась на поход к мастеру тату и набила рисунок во всю спину - растительный орнамент в виде водорослей изящно дополнила сверкающая юбка, сделавшая Холли похожей на русалку - собственно, такого эффекта актриса и хотела добиться: "Кто сказал, что я не русалка?" - гласит комментарий звезды к снимку. Подписчики актрисы вновь восхитились её потрясающей фигурой, а некоторые из них всё же предположили, что татуировка может быть временной.
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Ключевые слова: Холли Берри
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Количество просмотров: 7 813
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, ibtimes.co.uk, pinterest
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Автор фото: instagram, ibtimes.co.uk, pinterest
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Холли Берри показала свою новую татуировку во всю спину Голливудская актриса Холли Берри поразила поклонников огромной тату на обнаженной спине.
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