Холли Берри показала свою новую татуировку во всю спину

Известно, что на теле 52-летней звезды уже была одна татуировка на пояснице - имя первого супруга Холли Дэвида Джастиса. После развода Берри столкнулась с дилеммой - полностью избавиться от надписи или преобразить её в рисунок? Также актриса признавалась в том, что эта тату вообще была ошибкой и в будущем она вряд ли решится на нечто подобное. В итоге имя мужа всё же было переделано в рисунок подсолнуха, и это был не случайный, а символичный выбор - Холли поведала, что каждое утро, с восходом солнца, подсолнухи поднимают голову, раскрывают лепестки и словно рождаются заново.Как видно из свежего кадра блога Берри, она вновь решилась на поход к мастеру тату и набила рисунок во всю спину - растительный орнамент в виде водорослей изящно дополнила сверкающая юбка, сделавшая Холли похожей на русалку - собственно, такого эффекта актриса и хотела добиться: "Кто сказал, что я не русалка?" - гласит комментарий звезды к снимку. Подписчики актрисы вновь восхитились её потрясающей фигурой, а некоторые из них всё же предположили, что татуировка может быть временной.