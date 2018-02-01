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Ким Кардашьян вновь сообщила подписчикам о проблемах с кожей: почему в этом виновата Пэрис Хилтон

Вчера, 21:40
Светская львица Ким Кардашьян страдает от обострения псориаза, произошедшего после вечеринки у Пэрис Хилтон.

Ким Кардашьян вновь сообщила подписчикам о проблемах с кожей: почему в этом виновата Пэрис Хилтон
38-летняя Ким Кардашьян борется с псориазом с 2011 года - борьба проходит с переменным успехом, ведь полностью вылечить это заболевание практически невозможно. Малейшее же нарушение режима, например, неправильная пища, может спровоцировать обострение болезни, что и произошло у Ким. Накануне Кардашьян отлично повеселилась на дне рождения Пэрис Хилтон (звезда родилась 17 февраля, однако праздник прошёл только сейчас), а наутро обнаружила на лице новые красные пятна.

Ким Кардашьян вновь сообщила подписчикам о проблемах с кожей: почему в этом виновата Пэрис Хилтон


Напомним, ранее Кардашьян уже изрядно напугала поклонников снимками с пятнами на ноге и животе, а также более обширными высыпаниями на лице.

Ким Кардашьян вновь сообщила подписчикам о проблемах с кожей: почему в этом виновата Пэрис Хилтон


Ким Кардашьян вновь сообщила подписчикам о проблемах с кожей: почему в этом виновата Пэрис Хилтон


Ким Кардашьян вновь сообщила подписчикам о проблемах с кожей: почему в этом виновата Пэрис Хилтон

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, allure.com, unilad.co.uk

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