Предполагается, что "производственная необходимость" заключается в скорых съемках актрисы в новом фильме - она исполнит роль знаменитой Елизаветы Глинки, или Доктора Лизы - благотворителя, правозащитника и основателя фонда "Справедливая помощь". Картина расскажет историю этой мужественной женщины, трагически погибшей в авиакатастрофе над Чёрным морем в декабре 2016 года.
Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже
Вчера, 03:35
Актриса Чулпан Хаматова удивила подписчиков кардинальной переменой во внешности.
Трудно было представить, что Чулпан может так подойти светлый оттенок волос - удивляются подписчики блога 43-летней актрисы. Действительно, звезда показала новое селфи, на котором она запечатлена блондинкой. "Производственная необходимость изменения окраса!" - гласит комментарий Хаматовой к свежему фото.
Предполагается, что "производственная необходимость" заключается в скорых съемках актрисы в новом фильме - она исполнит роль знаменитой Елизаветы Глинки, или Доктора Лизы - благотворителя, правозащитника и основателя фонда "Справедливая помощь". Картина расскажет историю этой мужественной женщины, трагически погибшей в авиакатастрофе над Чёрным морем в декабре 2016 года.
Предполагается, что "производственная необходимость" заключается в скорых съемках актрисы в новом фильме - она исполнит роль знаменитой Елизаветы Глинки, или Доктора Лизы - благотворителя, правозащитника и основателя фонда "Справедливая помощь". Картина расскажет историю этой мужественной женщины, трагически погибшей в авиакатастрофе над Чёрным морем в декабре 2016 года.
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Ключевые слова: Чулпан Хаматова
Количество просмотров: 5 343
Количество просмотров: 5 343
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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