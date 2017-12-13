Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже

Трудно было представить, что Чулпан может так подойти светлый оттенок волос - удивляются подписчики блога 43-летней актрисы. Действительно, звезда показала новое селфи, на котором она запечатлена блондинкой. "Производственная необходимость изменения окраса!" - гласит комментарий Хаматовой к свежему фото.Предполагается, что "производственная необходимость" заключается в скорых съемках актрисы в новом фильме - она исполнит роль знаменитой Елизаветы Глинки, или Доктора Лизы - благотворителя, правозащитника и основателя фонда "Справедливая помощь". Картина расскажет историю этой мужественной женщины, трагически погибшей в авиакатастрофе над Чёрным морем в декабре 2016 года.