Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже

Вчера, 03:35
Актриса Чулпан Хаматова удивила подписчиков кардинальной переменой во внешности.

Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже
Трудно было представить, что Чулпан может так подойти светлый оттенок волос - удивляются подписчики блога 43-летней актрисы. Действительно, звезда показала новое селфи, на котором она запечатлена блондинкой. "Производственная необходимость изменения окраса!" - гласит комментарий Хаматовой к свежему фото.

Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже


Предполагается, что "производственная необходимость" заключается в скорых съемках актрисы в новом фильме - она исполнит роль знаменитой Елизаветы Глинки, или Доктора Лизы - благотворителя, правозащитника и основателя фонда "Справедливая помощь". Картина расскажет историю этой мужественной женщины, трагически погибшей в авиакатастрофе над Чёрным морем в декабре 2016 года.

Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже


Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже


Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже

← Официально: Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии →

Ключевые слова: Чулпан Хаматова

Количество просмотров: 5 343
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Ольга Куриленко показала селфи в новом имидже
Чулпан Хаматова поделилась редким снимком младшей дочери
Кристина Орбакайте заняла место Чулпан Хаматовой
Чулпан Хаматова решила отдохнуть от актерской карьеры
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин снялась в пляжной фотосессии Модель Хейли Болдуин представила новую линию купальников.
Чулпан Хаматова показала селфи в новом имидже Актриса Чулпан Хаматова удивила подписчиков кардинальной переменой во внешности.
Официально: Марат Башаров и Елизавета Шевыркова развелись Актер Марат Башаров расстался со своей супругой после громкого скандала с избиением.
Леди Гага нашла замену Брэдли Куперу Теперь уже не столь важно, был ли роман певицы Леди Гаги и актера Брэдли Купера - звезда нашла новую любовь в Голливуде.
Друг Юлии Началовой поведал о борьбе певицы с раком Телеведущий и участник шоу "Один в один" Егор Иващенко рассказал о ранее неизвестной болезни певицы Юлии Началовой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.