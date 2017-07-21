Вера Брежнева "проговорилась" о перенесённой операции

Стоит отметить, что о постоянном состоянии позитива Вера поведала в интервью Вячеславу Манучарову. Певица призналась, что она помнит откуда она пришла и невероятно благодарна за всё то, что имеет на данный момент.А час назад Вера разместила в личном Instagram снимок из молодости. В подписи под фото Брежнева призналась, что делала уколы красоты, а так же перенесла операцию - лазерную коррекцию зрения, благодаря которой исчезла надобность носить очки."Доброго дня всем)) я не участвовала в челлендже 10 лет) а сейчас нашла такую картинку в интернете)) Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015-го года, а значит мне 33. Когда ещё только начинали все эти уколы итд, и я не успела на тот момент ничего попробовать. Единственное, что делала с лицом - уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом (напаж - без папул ). Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось )) (как некоторые предполагают) хотя над волосами пришлось поработать и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков. Шея стала Уже благодаря пилатесу (в юности тягала железо в тренажерном зале). Конечно, тех знаний, которые у нас есть сейчас, тогда и не могло быть)) Но мне очень интересно: Что бы вы сказали сейчас себе 16-летней?)".