Кайли Дженнер показала утреннее фото без макияжа

Для 21-летней Кайли Дженнер фотографии без капли макияжа довольно редки, ведь подписчики привыкли видеть её при "полном параде" - всё ради различных фотосессий, или просто для селфи. Поэтому, хоть свежий снимок в блоге звезды действительно без макияжа, отказаться от туши для ресниц Кайли всё же не смогла.Но впечатления у подписчиков это никак не испортило - в комментариях они восхищаются естественным внешним видом модели, только что вставшей с кровати, и просят её почаще делиться такими фото.