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Кайли Дженнер показала утреннее фото без макияжа

Сегодня, 02:32
Модель Кайли Дженнер очаровала подписчиков естественной красотой на новом снимке.

Кайли Дженнер показала утреннее фото без макияжа
Для 21-летней Кайли Дженнер фотографии без капли макияжа довольно редки, ведь подписчики привыкли видеть её при "полном параде" - всё ради различных фотосессий, или просто для селфи. Поэтому, хоть свежий снимок в блоге звезды действительно без макияжа, отказаться от туши для ресниц Кайли всё же не смогла.

Кайли Дженнер показала утреннее фото без макияжа


Кайли Дженнер показала утреннее фото без макияжа


Кайли Дженнер показала утреннее фото без макияжа


Но впечатления у подписчиков это никак не испортило - в комментариях они восхищаются естественным внешним видом модели, только что вставшей с кровати, и просят её почаще делиться такими фото.

Кайли Дженнер показала утреннее фото без макияжа


Кайли Дженнер показала утреннее фото без макияжа


Кайли Дженнер показала утреннее фото без макияжа

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Ключевые слова: Кайли Дженнер

Количество просмотров: 6 851
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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