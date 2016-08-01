Но впечатления у подписчиков это никак не испортило - в комментариях они восхищаются естественным внешним видом модели, только что вставшей с кровати, и просят её почаще делиться такими фото.
Кайли Дженнер показала утреннее фото без макияжа
Сегодня, 02:32
Модель Кайли Дженнер очаровала подписчиков естественной красотой на новом снимке.
Для 21-летней Кайли Дженнер фотографии без капли макияжа довольно редки, ведь подписчики привыкли видеть её при "полном параде" - всё ради различных фотосессий, или просто для селфи. Поэтому, хоть свежий снимок в блоге звезды действительно без макияжа, отказаться от туши для ресниц Кайли всё же не смогла.
Но впечатления у подписчиков это никак не испортило - в комментариях они восхищаются естественным внешним видом модели, только что вставшей с кровати, и просят её почаще делиться такими фото.
Но впечатления у подписчиков это никак не испортило - в комментариях они восхищаются естественным внешним видом модели, только что вставшей с кровати, и просят её почаще делиться такими фото.
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Ключевые слова: Кайли Дженнер
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Количество просмотров: 6 851
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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