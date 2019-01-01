Публикация фото без макияжа почти наверняка связана с многочисленными обвинениями Кейт в романе с Питом Дэвидсоном, которой моложе её почти на 20 лет. Ранее из-за негативных комментариев актрисе даже пришлось удалить свой аккаунт в соцсети. Свежее селфи очень понравилось поклонникам - они дают любимой звезде не больше 25-30 лет.
Кейт Бекинсейл обновила блог селфи без капли макияжа и фотошопа
Вчера, 20:31
45-летняя актриса Кейт Бекинсейл удивила сеть очень смелой фотографией.
Новое селфи Кейт Бекинсейл действительно нельзя сравнить с подобными снимками других знаменитостей - на каждом из них можно обнаружить следы фотошопа, инстаграм-фильтров, и даже легкого макияжа. Фото Бекинсейл, в этом смысле, кристально чистое - на нём не заметно следов "вмешательства", что подтверждает и комментарий актрисы к кадру, написанный на латыни: "Mens sana in corpore sano", что в переводе означает "в здоровом теле здоровый дух".
Публикация фото без макияжа почти наверняка связана с многочисленными обвинениями Кейт в романе с Питом Дэвидсоном, которой моложе её почти на 20 лет. Ранее из-за негативных комментариев актрисе даже пришлось удалить свой аккаунт в соцсети. Свежее селфи очень понравилось поклонникам - они дают любимой звезде не больше 25-30 лет.
Публикация фото без макияжа почти наверняка связана с многочисленными обвинениями Кейт в романе с Питом Дэвидсоном, которой моложе её почти на 20 лет. Ранее из-за негативных комментариев актрисе даже пришлось удалить свой аккаунт в соцсети. Свежее селфи очень понравилось поклонникам - они дают любимой звезде не больше 25-30 лет.
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Ключевые слова: Кейт Бекинсейл
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Количество просмотров: 3 315
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, upi.com, extratv.com, hollywoodlife.com
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Автор фото: instagram, upi.com, extratv.com, hollywoodlife.com
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Кейт Бекинсейл обновила блог селфи без капли макияжа и фотошопа 45-летняя актриса Кейт Бекинсейл удивила сеть очень смелой фотографией.
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