Кейт Бекинсейл обновила блог селфи без капли макияжа и фотошопа

Новое селфи Кейт Бекинсейл действительно нельзя сравнить с подобными снимками других знаменитостей - на каждом из них можно обнаружить следы фотошопа, инстаграм-фильтров, и даже легкого макияжа. Фото Бекинсейл, в этом смысле, кристально чистое - на нём не заметно следов "вмешательства", что подтверждает и комментарий актрисы к кадру, написанный на латыни: "Mens sana in corpore sano", что в переводе означает "в здоровом теле здоровый дух".Публикация фото без макияжа почти наверняка связана с многочисленными обвинениями Кейт в романе с Питом Дэвидсоном, которой моложе её почти на 20 лет. Ранее из-за негативных комментариев актрисе даже пришлось удалить свой аккаунт в соцсети. Свежее селфи очень понравилось поклонникам - они дают любимой звезде не больше 25-30 лет.