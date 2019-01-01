Настасья Самбурская очаровала внешним видом в платье с декольте

При чём эти снимки получаются пикантными, даже если Настасья позирует в платье. Несколько минут назад Самбурская опубликовала снимок, на котором демонстрирует свою роскошную грудь в платье с огромным декольте.Кажется, что аппетитные формы вот-вот выгнут и покажут больше, чем следовало.