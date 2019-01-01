Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анастасия Бурдюг дала интервью на тему методики ручной пластики

Вчера, 17:18
На официальном канале Центра Ручная Пластика в YouTube появилось интервью автора метода и основателя направления Юрия Андреевича Волынкина с первым в России лицензированным тренером по гимнастике для лица - Анастасией Бурдюг.

Анастасия Бурдюг дала интервью на тему методики ручной пластики
"Я нашла Центр Ручная Пластика через друзей, потому что такие деликатные истории передаются только, что называется "из уст в уста". Моя подруга ходила к Юрию Андреевичу достаточно давно, несмотря на занятия спортом и правильное питание, проблемные зоны сохранялись и убрать их помогла только его уникальная методика. У меня всю жизнь отекали икры и я тоже решила попробовать посетить центр, записалась, пришла, помню, Юрий Андреевич еще не хотел брать на процедуру, так как зона икр - это обычно медицинская история, а я, в свою очередь чувствовала обратное и не ошиблась. В итоге я сделала по одной обработке на голени и, спустя месяц, сразу заметила результат! Это супер! ".

Анастасия Бурдюг дала интервью на тему методики ручной пластики


Что такое Ручная Пластика? Какие проблемы устраняет? Как девушки узнают о процедуре? Смотрите в интервью:


← Настасья Самбурская очаровала внешним видом в платье с декольте Озвучена причина расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк →

Ключевые слова: Анастасия Бурдюг, Юрий Волынкин

Количество просмотров: 2 535
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Катерина Шпица, Ирина Ортман, Алена Водонаева рассказали, как сохранить женскую красоту
Актриса Алеса Качер поразила внешним видом после процедур "Ручная Пластика"
Победительница шоу "Холостяк" раскрывает секреты метода Ручной Пластики
Певица Юлия Беретта поделилась необычными секретами красоты
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Максим Галкин обновил блог семейным фото с отдыха в Юрмале Телеведущий Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми продолжают прибалтийские каникулы.
Просто блеск: Бейонсе в невероятном образе на премьере ленты «Король Лев» Певица Бейонсе вместе с дочкой посетила голливудскую премьеру картины "Король Лев" - в российском прокате с 18 июля.
Наталья Водянова показала фигуру в винтажном белом бикини Топ-модель Наталья Водянова обновила блог снимками из отпуска, который провела в полном одиночестве.
Новая «пассия» Максима Виторгана прокомментировала роман с актером Сегодня множество изданий сообщило, что бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган нашел новую любовь.
Актриса Женя Малахова: "Я стала идеальной после методики Ручная Пластика" Актриса, певица, экс-солистка группы "REFLEX" Евгения Малахова на официальном канале Центра Ручная Пластика в YouTube дала развернутый комментарий в виде интервью на тему своего посещения Центра под руководством Юрия Андреевича Волынкина.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.