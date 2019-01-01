Что такое Ручная Пластика? Какие проблемы устраняет? Как девушки узнают о процедуре? Смотрите в интервью:
Анастасия Бурдюг дала интервью на тему методики ручной пластики
Вчера, 17:18
На официальном канале Центра Ручная Пластика в YouTube появилось интервью автора метода и основателя направления Юрия Андреевича Волынкина с первым в России лицензированным тренером по гимнастике для лица - Анастасией Бурдюг.
"Я нашла Центр Ручная Пластика через друзей, потому что такие деликатные истории передаются только, что называется "из уст в уста". Моя подруга ходила к Юрию Андреевичу достаточно давно, несмотря на занятия спортом и правильное питание, проблемные зоны сохранялись и убрать их помогла только его уникальная методика. У меня всю жизнь отекали икры и я тоже решила попробовать посетить центр, записалась, пришла, помню, Юрий Андреевич еще не хотел брать на процедуру, так как зона икр - это обычно медицинская история, а я, в свою очередь чувствовала обратное и не ошиблась. В итоге я сделала по одной обработке на голени и, спустя месяц, сразу заметила результат! Это супер! ".
Что такое Ручная Пластика? Какие проблемы устраняет? Как девушки узнают о процедуре? Смотрите в интервью:
Что такое Ручная Пластика? Какие проблемы устраняет? Как девушки узнают о процедуре? Смотрите в интервью:
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Ключевые слова: Анастасия Бурдюг, Юрий Волынкин
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Количество просмотров: 2 535
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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