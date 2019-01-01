Кендалл Дженнер впервые сменила цвет волос

22-летняя Кендалл Дженнер неожиданно для всех стала блондинкой. Ранее девушка не решалась на эксперименты с цветом своих волос, однако время перемен, похоже, наступило.Светловолосую Кендалл первыми смогли увидеть гости показа Burberry, прошедшего накануне в британской столице. Поклонники модели восприняли её новый образ крайне неоднозначно - многие из них уверены, что блонд, причем именно такой неудачный оттенок, совершенно не подходит Дженнер и просят девушку вернуться к родному темному цвету.