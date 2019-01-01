Светловолосую Кендалл первыми смогли увидеть гости показа Burberry, прошедшего накануне в британской столице. Поклонники модели восприняли её новый образ крайне неоднозначно - многие из них уверены, что блонд, причем именно такой неудачный оттенок, совершенно не подходит Дженнер и просят девушку вернуться к родному темному цвету.
Кендалл Дженнер впервые сменила цвет волос
Сегодня, 00:04
Популярная модель Кендалл Дженнер предстала на подиуме в совершенно новом образе.
22-летняя Кендалл Дженнер неожиданно для всех стала блондинкой. Ранее девушка не решалась на эксперименты с цветом своих волос, однако время перемен, похоже, наступило.
Светловолосую Кендалл первыми смогли увидеть гости показа Burberry, прошедшего накануне в британской столице. Поклонники модели восприняли её новый образ крайне неоднозначно - многие из них уверены, что блонд, причем именно такой неудачный оттенок, совершенно не подходит Дженнер и просят девушку вернуться к родному темному цвету.
Светловолосую Кендалл первыми смогли увидеть гости показа Burberry, прошедшего накануне в британской столице. Поклонники модели восприняли её новый образ крайне неоднозначно - многие из них уверены, что блонд, причем именно такой неудачный оттенок, совершенно не подходит Дженнер и просят девушку вернуться к родному темному цвету.
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Ключевые слова: Кендалл Дженнер
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Количество просмотров: 2 002
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: eonline.com, celebrityinsider.org, self.com, vogue.com.au
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Автор фото: eonline.com, celebrityinsider.org, self.com, vogue.com.au
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