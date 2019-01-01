Обворожительная и талантливая Криста Бойцова раскрыла 5 секретов красоты

Криста давно и профессионально занимается модельным бизнесом, а это значит, что в форме она должна быть всегда. По её мнению, красота идёт изнутри, а чтобы выглядеть и снаружи красивой, она выработала в себе привычку ежедневно выполнять 5 пунктов:1. Выпивать натощак разбавленный в воде порошочек куркумы и спустя месяц ваш организм скажет вам спасибо, так как избавиться от лишних токсинов и шлаков, а следовательно, и лишних кг :)2. В первой половине дня выпивать большую часть воды, а это примерно 1 -1,5 литра минимум, но, если пить вечером - на утро могут быть отеки.3. Больше спать, ведь сон - красота! Сон восстанавливает внутренние силы и энергию. Благодаря сну вы всегда будете чувствовать себя на высоте, ведь главное - это настроение!4. Улыбка:) Ставим напоминание себе в телефон! Прямо сейчас возьмите в привычку улыбаться минимум по 1 минутке как есть свободное время, даже если очень грустно, в мозг поступит сигнал о благополучии, это неосознанно, но эффективно!)5. Занятие спортом и правильное питание! Организму нужно избавиться от негатива, благодаря спорту это можно сделать на раз-два. Ощущение легкости придаст правильное соотношение БЖУ. И не забываем, что в здоровом теле здоровый дух! А значит и правильные, чистые мысли, следовательно - красота внутри и снаружи.Вот такие нехитрые секреты позволяют Кристе всегда выглядеть на 100%.