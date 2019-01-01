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Обворожительная и талантливая Криста Бойцова раскрыла 5 секретов красоты

Вчера, 12:24
Телеведущая музыкального чарта и начинающая актриса Криста Бойцова рассказала, как куркума помогает быть красивой и что еще необходимо знать современной девушке.

Обворожительная и талантливая Криста Бойцова раскрыла 5 секретов красоты
Криста давно и профессионально занимается модельным бизнесом, а это значит, что в форме она должна быть всегда. По её мнению, красота идёт изнутри, а чтобы выглядеть и снаружи красивой, она выработала в себе привычку ежедневно выполнять 5 пунктов:

Обворожительная и талантливая Криста Бойцова раскрыла 5 секретов красоты


1. Выпивать натощак разбавленный в воде порошочек куркумы и спустя месяц ваш организм скажет вам спасибо, так как избавиться от лишних токсинов и шлаков, а следовательно, и лишних кг :)

2. В первой половине дня выпивать большую часть воды, а это примерно 1 -1,5 литра минимум, но, если пить вечером - на утро могут быть отеки.

3. Больше спать, ведь сон - красота! Сон восстанавливает внутренние силы и энергию. Благодаря сну вы всегда будете чувствовать себя на высоте, ведь главное - это настроение!

4. Улыбка:) Ставим напоминание себе в телефон! Прямо сейчас возьмите в привычку улыбаться минимум по 1 минутке как есть свободное время, даже если очень грустно, в мозг поступит сигнал о благополучии, это неосознанно, но эффективно!)

5. Занятие спортом и правильное питание! Организму нужно избавиться от негатива, благодаря спорту это можно сделать на раз-два. Ощущение легкости придаст правильное соотношение БЖУ. И не забываем, что в здоровом теле здоровый дух! А значит и правильные, чистые мысли, следовательно - красота внутри и снаружи.

Вот такие нехитрые секреты позволяют Кристе всегда выглядеть на 100%.

Обворожительная и талантливая Криста Бойцова раскрыла 5 секретов красоты

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Ключевые слова: Криста Бойцова

Количество просмотров: 2 249
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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