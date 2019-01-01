«Постельное» селфи Селены Гомес без макияжа получило более 8 миллионов лайков

27-летняя исполнительница показала свой естественный внешний вид без фотошопа и капли макияжа. Буквально за считанные часы снимок стал очень популярным и собрал более 8 миллионов лайков. В комментариях подписчики хвалят Гомес за смелость и называют её очень красивой девушкой."Я теперь всё время такая" - подписала фото Селена. Тем временем, российские поклонники актерского таланта Гомес уже с сегодняшнего дня могут оценить новый фильм с её участием - в прокат вышла картина "Дождливый день в Нью-Йорке", где партнером Селены стал актер Тимоти Шаламе.