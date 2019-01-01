Модель Plus Size Юлия Рыбакова показала поклонникам свою новую грудь

После рождения сына её большая и упругая грудь несколько опустилась. Кроме того, нагрузка на спину давала о себе знать, и Юля решилась на операцию по уменьшению.
С тех пор прошло два месяца и Рыбакова решила рассказать миллиону своих поклонников о том, как себя чувствует сейчас. К сожалению, теперь ей нельзя спать на животе, заниматься активным спортом, силовыми упражнениями на верхнюю часть тела и приходится фиксировать грудь компрессионным бельем. А еще, на груди остались большие шрамы, которые пройдут только через год.
- Но это все стоит того! Можно скоро ходить без бюстгальтера. А раньше я этого так дико стеснялась, – призналась модель своим поклонникам, получив их поддержку и одобрение.