Лечение в Корее каждый год становится популярнее, ведь это более бюджетная, но ничуть не менее качественная альтернатива лечению в США и Европе. Правительство страны направило все свои силы на развитие качественного медицинского туризма.Известно, что работа больниц находится под строгим контролем государства, и все медицинские центры обязаны проходить аккредитацию в весьма жестких условиях. Но благодаря такому контролю, Корея за несколько лет стала одним из мировых лидеров по количеству клинических испытаний. Корея в числе стран-лидеров с совершенной системой здравоохранения.В корейских клиниках ведут прием лучшие врачи и профессора, имеющие за плечами большой опыт работы. Корейские специалисты хорошо известны своей практической деятельностью, а также научными трудами. Ученые постоянно разрабатывают и тестируют новейшие методики лечения различных заболеваний.Почему русские лечатся в Корее?Одним из явных преимуществ страны является наличие передового медицинского оборудования. Современное корейское медицинское оборудование востребовано даже в клиниках Германии и США, где нет недостатка в собственных производителях.Уровень обслуживания клиентов в медицинских центрах Южной Кореи поддерживается на самом высоком уровне. Пациенты имеют много привилегий, размещаются в комфортабельных палатах и при желании могут нанять помощника для помощи в решении бытовых вопросов.Также стоит отметить простоту въезда в страну российским гражданам. С 2014 года между Россией и Южной Кореей подписано соглашение о безвизовом пребывания в стране до 60 дней. Пациенту достаточно при себе иметь действующий загранпаспорт и обратный билет.Говоря о корейской медицине, стоит отметить пластическую хирургию. Корейские пластические хирурги обладают огромным опытом и высоким уровнем профессионализма. Пластика тела и лица в Корее очень востребована. По количеству пластических операций в год, Южная Корея является безусловным лидером.Попасть на лечение в одну из южнокорейских клиник, можно двумя способами.Для этого потенциальный пациент должен:1 сам выбрать клинику,2 обратиться в нее с запросом (на английском или корейском языке),3 получить приглашение4 купить билеты на самолет5 забронировать отель или снять квартиру, в нужном месте,6 решить вопрос с переводчиком и гидомКак показывает практика, трудности возникают еще на этапе выбора клиники…Тут стоит обратить внимание на опыт специалистов агентства, а так же проверить их взаимоотношения с южнокорейскими клиниками, что бы в последствии не получить дополнительный счет за услуги «посредника». Лучше обращаться к официальным представителям южнокорейских клиник. Изучив предложения на рынке подобных услуг, просмотрев отзывы пациентов, мы бы выбрали московский Центр Здорового Образа Жизни (Healthy Lifestyle Center), который сотрудничает только с крупными и проверенными клиниками, и является членом международной Ассоциации Агенств Медицинского туризма (IMTAA).Центр Здорового Образа Жизни работает на прямую с клиниками и не берет комиссию с пациента.Из рекомендаций агентства и отзывов пациентов мы узнали, что большем спросом и надежными партнерами являются: Ортопедическая клиника доктора ЛИЧУНТЭК.Клиника является специализированной по лечению и замены суставов. Первая в Корее провела операцию по установке искусственных суставов с применением робототехники. Это единственная в мире клиника, которая специализируется на проведении минимально инвазивных операций по установке искусственных суставов. В целях международного развития врачи клиник проводят обучение врачей со всего мира.В стране успешно функционируют 4 больницы Сунчонхян в разных городах.В больницах ведут деятельность более 600 профессоров, функционирует 16 специализированных центров и 108 узкоспециализированных клиник, используется новейшее оборудование (PACS, WAMIS, TLAS, PET-CT, Multi-slice CT,3.OT MRI, Tomotheraphy), с помощью которого осуществляется диагностика и лечение по направлениям: онкология, кардиология, нейрохирургия, ортопедия, гинекология.Лучший в Азии Кардио-цереброваскулярный центр. В клинике используется современное оборудование для лечения и диагностики (CT, MRI), а также система da Vinci – возможность выполнять высокоточные и малотравматичные вмешательства в кардиологической помощи. В клинике присутствуют гибридные операционные, кабинет ангиографии. Проведены успешные трансплантации сердца. Направления клиники: кардиология, нейрохирургия, гинекология, педиатрия, реабилитация и диагностика. Имеются VIP палаты для иностранных пациентов.Многие довольные пациенты, хотя бы раз побывавшие и испытавшие на себе все чудеса корейской медицины, возвращаются вновь, но на этот раз для поддержания здоровья.