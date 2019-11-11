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Почему русские лечатся в Корее?

11.11.19 / 21:56
Лечение в Корее каждый год становится популярнее, ведь это более бюджетная, но ничуть не менее качественная альтернатива лечению в США и Европе. Правительство страны направило все свои силы на развитие качественного медицинского туризма.

Почему русские лечатся в Корее?
Лечение в Корее каждый год становится популярнее, ведь это более бюджетная, но ничуть не менее качественная альтернатива лечению в США и Европе. Правительство страны направило все свои силы на развитие качественного медицинского туризма.

Известно, что работа больниц находится под строгим контролем государства, и все медицинские центры обязаны проходить аккредитацию в весьма жестких условиях. Но благодаря такому контролю, Корея за несколько лет стала одним из мировых лидеров по количеству клинических испытаний. Корея в числе стран-лидеров с совершенной системой здравоохранения.

В корейских клиниках ведут прием лучшие врачи и профессора, имеющие за плечами большой опыт работы. Корейские специалисты хорошо известны своей практической деятельностью, а также научными трудами. Ученые постоянно разрабатывают и тестируют новейшие методики лечения различных заболеваний.

Почему русские лечатся в Корее?

Одним из явных преимуществ страны является наличие передового медицинского оборудования. Современное корейское медицинское оборудование востребовано даже в клиниках Германии и США, где нет недостатка в собственных производителях.

Уровень обслуживания клиентов в медицинских центрах Южной Кореи поддерживается на самом высоком уровне. Пациенты имеют много привилегий, размещаются в комфортабельных палатах и при желании могут нанять помощника для помощи в решении бытовых вопросов.

Также стоит отметить простоту въезда в страну российским гражданам. С 2014 года между Россией и Южной Кореей подписано соглашение о безвизовом пребывания в стране до 60 дней. Пациенту достаточно при себе иметь действующий загранпаспорт и обратный билет.

Говоря о корейской медицине, стоит отметить пластическую хирургию. Корейские пластические хирурги обладают огромным опытом и высоким уровнем профессионализма. Пластика тела и лица в Корее очень востребована. По количеству пластических операций в год, Южная Корея является безусловным лидером.

Почему русские лечатся в Корее?


Как стать пациентом клиники Южной Кореи?

Попасть на лечение в одну из южнокорейских клиник, можно двумя способами.

Первый — самостоятельная организация поездки.

Для этого потенциальный пациент должен:
1 сам выбрать клинику,
2 обратиться в нее с запросом (на английском или корейском языке),
3 получить приглашение
4 купить билеты на самолет
5 забронировать отель или снять квартиру, в нужном месте,
6 решить вопрос с переводчиком и гидом

Как показывает практика, трудности возникают еще на этапе выбора клиники…

Второй путь гораздо легче и надежнее — обратиться за помощью в агентство занимающиеся медицинским туризмом.

Тут стоит обратить внимание на опыт специалистов агентства, а так же проверить их взаимоотношения с южнокорейскими клиниками, что бы в последствии не получить дополнительный счет за услуги «посредника». Лучше обращаться к официальным представителям южнокорейских клиник. Изучив предложения на рынке подобных услуг, просмотрев отзывы пациентов, мы бы выбрали московский Центр Здорового Образа Жизни (Healthy Lifestyle Center), который сотрудничает только с крупными и проверенными клиниками, и является членом международной Ассоциации Агенств Медицинского туризма (IMTAA).

Почему русские лечатся в Корее?


Центр Здорового Образа Жизни работает на прямую с клиниками и не берет комиссию с пациента.

Из рекомендаций агентства и отзывов пациентов мы узнали, что большем спросом и надежными партнерами являются: Ортопедическая клиника доктора ЛИЧУНТЭК.

Клиника является специализированной по лечению и замены суставов. Первая в Корее провела операцию по установке искусственных суставов с применением робототехники. Это единственная в мире клиника, которая специализируется на проведении минимально инвазивных операций по установке искусственных суставов. В целях международного развития врачи клиник проводят обучение врачей со всего мира.

Медицинский центр Сунчонхян

В стране успешно функционируют 4 больницы Сунчонхян в разных городах.

В больницах ведут деятельность более 600 профессоров, функционирует 16 специализированных центров и 108 узкоспециализированных клиник, используется новейшее оборудование (PACS, WAMIS, TLAS, PET-CT, Multi-slice CT,3.OT MRI, Tomotheraphy), с помощью которого осуществляется диагностика и лечение по направлениям: онкология, кардиология, нейрохирургия, ортопедия, гинекология.

Клиника «МЕДИПЛЕКС Седжон»

Лучший в Азии Кардио-цереброваскулярный центр. В клинике используется современное оборудование для лечения и диагностики (CT, MRI), а также система da Vinci – возможность выполнять высокоточные и малотравматичные вмешательства в кардиологической помощи. В клинике присутствуют гибридные операционные, кабинет ангиографии. Проведены успешные трансплантации сердца. Направления клиники: кардиология, нейрохирургия, гинекология, педиатрия, реабилитация и диагностика. Имеются VIP палаты для иностранных пациентов.

Многие довольные пациенты, хотя бы раз побывавшие и испытавшие на себе все чудеса корейской медицины, возвращаются вновь, но на этот раз для поддержания здоровья.

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Ключевые слова: Ирина Писарева

Количество просмотров: 3 809
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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