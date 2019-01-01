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Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Артёмова показала волосатые подмышки

Вчера, 22:14
Недавно родившая экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артёмова опубликовала фотографию, которая вызвала огромный резонанс.

Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Артёмова показала волосатые подмышки
Всё дело в том, что Саша с подругой решили разместить юмористическое селфи, нарисовав или наклеив себе в область подмышек волосы.

Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Артёмова показала волосатые подмышки


"Даже если ты стала мамочкой, это не повод забивать на себя и свои подмышки! Но помни, во всем должна быть естественность и натуральность",

- пишет Саша под снимком.

Кто-то понял такой юмор, а кто-то выразил мнение о том, что такие фото омерзительны. Но, как минимум, Саша добилась внимания к своей персоне, а значит цель достигнута.

Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Артёмова показала волосатые подмышки


Напомним, Саша Артёмова стала мамой 19 сентября 2019 года. Роды были очень сложные и длились два дня. Саша планировала рожать сама, но в итоге было принято решение делать экстренное кесарево ради здоровья малыша.

К счастью, всё завершилось хорошо и Саша родила здоровую дочку.


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Ключевые слова: Саша Артёмова

Количество просмотров: 2 665
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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