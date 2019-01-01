Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Артёмова показала волосатые подмышки

"Даже если ты стала мамочкой, это не повод забивать на себя и свои подмышки! Но помни, во всем должна быть естественность и натуральность",
- пишет Саша под снимком.
Кто-то понял такой юмор, а кто-то выразил мнение о том, что такие фото омерзительны. Но, как минимум, Саша добилась внимания к своей персоне, а значит цель достигнута.
Напомним, Саша Артёмова стала мамой 19 сентября 2019 года. Роды были очень сложные и длились два дня. Саша планировала рожать сама, но в итоге было принято решение делать экстренное кесарево ради здоровья малыша.
К счастью, всё завершилось хорошо и Саша родила здоровую дочку.