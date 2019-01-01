Елена Корикова пригрозила судом тем, кто называл её опухшей пьяницей после пластики

Актриса Елена Корикова решила постоять за себя и за свой внешний вид. Напомним, на днях артистка опубликовала в сети ролик, на котором позировала без грамма косметики.

После этого видео комментарии наполнились оскорблениями. Елену обвинили в пьянстве и уродовании лица пластикой.Корикова терпела, но в итоге отвела обидчикам:"Может с вами посудиться? Так как ни того, ни другого в моем лице нет. За ложные обвинения и утверждения. Статья такая есть",- написала актриса.