Елена Корикова пригрозила судом тем, кто называл её опухшей пьяницей после пластики

Актриса Елена Корикова решила постоять за себя и за свой внешний вид. Напомним, на днях артистка опубликовала в сети ролик, на котором позировала без грамма косметики.
После этого видео комментарии наполнились оскорблениями. Елену обвинили в пьянстве и уродовании лица пластикой.
Корикова терпела, но в итоге отвела обидчикам:
"Может с вами посудиться? Так как ни того, ни другого в моем лице нет. За ложные обвинения и утверждения. Статья такая есть",
- написала актриса.
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