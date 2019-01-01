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Елена Корикова пригрозила судом тем, кто называл её опухшей пьяницей после пластики

Вчера, 10:15
Актриса Елена Корикова решила постоять за себя и за свой внешний вид. Напомним, на днях артистка опубликовала в сети ролик, на котором позировала без грамма косметики.

Елена Корикова пригрозила судом тем, кто называл её опухшей пьяницей после пластики
После этого видео комментарии наполнились оскорблениями. Елену обвинили в пьянстве и уродовании лица пластикой.

Елена Корикова пригрозила судом тем, кто называл её опухшей пьяницей после пластики


Елена Корикова пригрозила судом тем, кто называл её опухшей пьяницей после пластики


Елена Корикова пригрозила судом тем, кто называл её опухшей пьяницей после пластики


Корикова терпела, но в итоге отвела обидчикам:

"Может с вами посудиться? Так как ни того, ни другого в моем лице нет. За ложные обвинения и утверждения. Статья такая есть",

- написала актриса.

Елена Корикова пригрозила судом тем, кто называл её опухшей пьяницей после пластики

Елена Корикова пригрозила судом тем, кто называл её опухшей пьяницей после пластики

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Ключевые слова: Елена Корикова

Количество просмотров: 3 159
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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