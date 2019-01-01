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Словно сёстры: селфи 43-летней Риз Уизерспун и её 20-летней дочери удивило сеть

Сегодня, 02:02
Актриса Риз Уизерспун опубликовала в своём блоге новое фото с дочкой.

Словно сёстры: селфи 43-летней Риз Уизерспун и её 20-летней дочери удивило сеть
Потрясающий внешний вид звезды Голливуда Риз Уизерспун вновь привёл в восторг её поклонников - на сей раз они смогли убедиться в невероятном сходстве актрисы и её дочери Авы. К тому же, Риз совершенно не выглядит на свой возраст, поэтому на снимке с дочкой их легко можно принять за сестёр - обе остановили выбор на чёрных нарядах с ярким макияжем.

Словно сёстры: селфи 43-летней Риз Уизерспун и её 20-летней дочери удивило сеть


Словно сёстры: селфи 43-летней Риз Уизерспун и её 20-летней дочери удивило сеть


"Вечеринка для девчонок с моей любимой дочерью. Ладно... с моей единственной дочерью, но всё же" - подписала кадр звезда. Фото за считанные часы собрало множество лайков и восторженных комментариев. Напомним, что от брака с актером Райаном Филлиппом у актрисы также есть сын Дикон. Третий ребенок появился на свет во втором браке Риз с агентом Джимом Тотом.

Словно сёстры: селфи 43-летней Риз Уизерспун и её 20-летней дочери удивило сеть


Словно сёстры: селфи 43-летней Риз Уизерспун и её 20-летней дочери удивило сеть

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Ключевые слова: Риз Уизерспун

Количество просмотров: 8 996
Автор: Katarina

Автор фото: parade.com, cheatsheet.com, instagram.com

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