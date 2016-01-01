Иначе чем объяснить такое неестественное восковое лицо? Поклонники Бабкиной заметили, что, возможно, на снимке на лицо певицы нанесено слишком много грима.
Надежда Бабкина шокировала новым фото после посещения салона красоты
Вчера, 15:47
Одна из ведущих шоу "Модный приговор" Надежда Бабкина вновь прибегла к косметическим процедурам.
Ни для кого не секрет, что ранее певица уже обращалась за услугами пластического хирурга, и результат был довольно успешным. Надежда Бабкина стала выглядеть очень свежо и молодо. Однако новый снимок из блога знаменитости подтолкнул её подписчиков к мысли о том, что телеведущая "переборщила" либо с так называемыми "уколами красоты", либо с какой-то другой процедурой.
Иначе чем объяснить такое неестественное восковое лицо? Поклонники Бабкиной заметили, что, возможно, на снимке на лицо певицы нанесено слишком много грима.
Иначе чем объяснить такое неестественное восковое лицо? Поклонники Бабкиной заметили, что, возможно, на снимке на лицо певицы нанесено слишком много грима.
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Ключевые слова: Надежда Бабкина
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Количество просмотров: 13 520
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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