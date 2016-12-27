"Я хочу оставаться вечно молодым и прекрасным, так как этого требует моя профессия. Но, увы, законы природы не позволяют мне сделать это естественным путем. Мне 33, и нужно уже начать что-то делать для своего здоровья и красоты" - рассказал Шаляпин в интервью изданию КП. Поклонники певца в восторге от его нового образа, правда, не все смогли сразу узнать Прохора.
Прохора Шаляпина после инъекций красоты не узнали поклонники
Вчера, 20:15
Певец Прохор Шаляпин прибегнул к процедуре омоложения.
Прохору Шаляпину всего 33 года - совсем не тот возраст, в котором стоит начинать делать уколы красоты, тем более мужчине. Однако певец считает по-другому, и на днях он посетил кабинет косметолога. Шаляпину сделали так называемые "уколы красоты".
"Я хочу оставаться вечно молодым и прекрасным, так как этого требует моя профессия. Но, увы, законы природы не позволяют мне сделать это естественным путем. Мне 33, и нужно уже начать что-то делать для своего здоровья и красоты" - рассказал Шаляпин в интервью изданию КП. Поклонники певца в восторге от его нового образа, правда, не все смогли сразу узнать Прохора.
"Я хочу оставаться вечно молодым и прекрасным, так как этого требует моя профессия. Но, увы, законы природы не позволяют мне сделать это естественным путем. Мне 33, и нужно уже начать что-то делать для своего здоровья и красоты" - рассказал Шаляпин в интервью изданию КП. Поклонники певца в восторге от его нового образа, правда, не все смогли сразу узнать Прохора.
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Ключевые слова: Прохор Шаляпин
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Количество просмотров: 8 333
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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Прохора Шаляпина после инъекций красоты не узнали поклонники Певец Прохор Шаляпин прибегнул к процедуре омоложения.
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