Прохора Шаляпина после инъекций красоты не узнали поклонники

Телеведущая Елена Николаева рассказала о хобби и о том, какой видит себя в будущем

Елена Николаева - очаровательная блондинка, которую мы с Вами видим каждый день с утра на канале Россия в утренней программе. Именно она встречает нас радушной улыбкой и хорошими новостями.