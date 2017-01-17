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Меган Фокс прервала долгую паузу и обновила Instagram свежими фото

17.01.17 / 19:23
Актриса Меган Фокс практически выпала из светской жизни на длительное время.

Меган Фокс прервала долгую паузу и обновила Instagram свежими фото
Голливудская красотка, объект восхищения не только мужчин, но и женщин, да ещё и мама троих детей - всё это Меган Фокс. Чуть больше года назад в сети появилась информация о разводе беременной актрисы со своим супругом Брайаном Остином Грином. Пара действительно была на грани разрыва - Меган даже подала заявление на развод, но затем забрала его. В итоге они не только не развелись, но и ещё больше укрепили свой союз.

Меган Фокс прервала долгую паузу и обновила Instagram свежими фото


Меган Фокс прервала долгую паузу и обновила Instagram свежими фото


Сейчас звезда большую часть времени посвящает детям и мужу. Однако она всё же не оставляет мыслей вернуться в кино, и снимается в небольшом комедийном сериале.

Меган Фокс прервала долгую паузу и обновила Instagram свежими фото


Меган Фокс прервала долгую паузу и обновила Instagram свежими фото


На днях в личном блоге Меган появились кадры с работы над новой фотосессией - пока неясно, в каком издании она появится, но поклонники Фокс уже в восторге - похоже, актриса вновь собирается в свет.

Меган Фокс прервала долгую паузу и обновила Instagram свежими фото


Меган Фокс прервала долгую паузу и обновила Instagram свежими фото


Меган Фокс прервала долгую паузу и обновила Instagram свежими фото

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Ключевые слова: Меган Фокс

Количество просмотров: 11 518
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, gettyimages

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