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На лице Хилари Дафф стали заметны последствия "уколов красоты"

Вчера, 22:06
29-летняя актриса Хилари Дафф (Hilary Duff) не смогла спокойно отдохнуть с бокалом вина. Даже за стеклом её "поджидали" папарацци, которые сделали несколько фотографий звезды.

На лице Хилари Дафф стали заметны последствия "уколов красоты"
По мимике лица было заметно, что Хилари стала злоупотреблять "уколами красоты".

На лице Хилари Дафф стали заметны последствия "уколов красоты"


На лице Хилари Дафф стали заметны последствия "уколов красоты"


Из-за этого её лицо хоть и выглядит подтянутым, но никак не таким "живым", как раньше.

На лице Хилари Дафф стали заметны последствия "уколов красоты"


На лице Хилари Дафф стали заметны последствия "уколов красоты"

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Ключевые слова: Хилари Дафф

Количество просмотров: 4 576
Автор: Mysha

Автор фото: hawtcelebs.com

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