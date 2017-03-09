На лице Хилари Дафф стали заметны последствия "уколов красоты"

29-летняя актриса Хилари Дафф (Hilary Duff) не смогла спокойно отдохнуть с бокалом вина. Даже за стеклом её "поджидали" папарацци, которые сделали несколько фотографий звезды.

По мимике лица было заметно, что Хилари стала злоупотреблять "уколами красоты".Из-за этого её лицо хоть и выглядит подтянутым, но никак не таким "живым", как раньше.