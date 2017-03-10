Лолита Милявская испытывает трудности с пением после пластической операции

Популярная исполнительница решилась на пластику лица и некоторое время назад показала в личном блоге результаты операции. Необходимость вмешательства она объяснила "провисанием мышц от вокала".Но, как оказалось, операция оставила крайне неприятные последствия - Лолите стало тяжело петь. В интервью изданию Dni.ru певица откровенно призналась, что ей трудно выступать на сцене, но несмотря на это, она уже выступила в рамках гастрольного тура по Дальнему Востоку. На днях Лолита пела для московской публики в зале "Крокус Сити Холл" и получила комплимент от звездного зрителя - на шоу присутствовала Алла Пугачёва, высоко оценившая всю программу.