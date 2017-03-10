Но, как оказалось, операция оставила крайне неприятные последствия - Лолите стало тяжело петь. В интервью изданию Dni.ru певица откровенно призналась, что ей трудно выступать на сцене, но несмотря на это, она уже выступила в рамках гастрольного тура по Дальнему Востоку. На днях Лолита пела для московской публики в зале "Крокус Сити Холл" и получила комплимент от звездного зрителя - на шоу присутствовала Алла Пугачёва, высоко оценившая всю программу.
Лолита Милявская испытывает трудности с пением после пластической операции
Вчера, 20:42
Певица Лолита перенесла пластическую операцию около двух месяцев назад.
Популярная исполнительница решилась на пластику лица и некоторое время назад показала в личном блоге результаты операции. Необходимость вмешательства она объяснила "провисанием мышц от вокала".
Но, как оказалось, операция оставила крайне неприятные последствия - Лолите стало тяжело петь. В интервью изданию Dni.ru певица откровенно призналась, что ей трудно выступать на сцене, но несмотря на это, она уже выступила в рамках гастрольного тура по Дальнему Востоку. На днях Лолита пела для московской публики в зале "Крокус Сити Холл" и получила комплимент от звездного зрителя - на шоу присутствовала Алла Пугачёва, высоко оценившая всю программу.
Но, как оказалось, операция оставила крайне неприятные последствия - Лолите стало тяжело петь. В интервью изданию Dni.ru певица откровенно призналась, что ей трудно выступать на сцене, но несмотря на это, она уже выступила в рамках гастрольного тура по Дальнему Востоку. На днях Лолита пела для московской публики в зале "Крокус Сити Холл" и получила комплимент от звездного зрителя - на шоу присутствовала Алла Пугачёва, высоко оценившая всю программу.
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Ключевые слова: Лолита Милявская
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Количество просмотров: 10 543
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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