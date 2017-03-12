Губы Натальи Рудовой стали значительно больше

Российская актриса Наталья Рудова одна из тех звезд, кто по сей день отказывается от хирургического вмешательства в организм и внешний вид, отдавая предпочтение естественной красоте.

По крайней мере так казалось до недавнего момента.Но вчера Наташа опубликовала снимок, где её губы выглядят значительно увеличенными. У поклонников появилось масса предположений, или Наташа воспользовалась аппаратом "для накачивания" губ, может быть правильный ракурс или это фотошоп или макияж.По крайней мере следов от уколов на губах не видно, значит Рудова, если и увеличила, то каким-то естественным путем.