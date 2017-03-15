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Дарья Антонюк, победительница проекта "Голос", пожаловалась на проблемы со здоровьем

Вчера, 18:20
По словам певицы Дарьи Антонюк, на протяжении уже нескольких месяцев лечение не дает результатов.

Дарья Антонюк, победительница проекта "Голос", пожаловалась на проблемы со здоровьем
Во время съемок в проекте "Голос" Дарья простудилась, и до сегодняшнего ее мучают проблемы со здоровьем. Девушке приходится всегда держать под рукой ингалятор.

Дарья Антонюк, победительница проекта "Голос", пожаловалась на проблемы со здоровьем


В прямом эфире "Инстраграма" Дарья сообщила поклонникам, что простуда все еще не прошла окончательно. «Это я не опять болею, а все еще с «Голоса» - уже больше двух месяцев», - сказала певица в ответ на вопросы фанатов.

«Конечно же, настрой на финал у меня практически исчез, и я желаю ребятам огромной удачи и блестящих выступлений! Сразу после полуфинала я заболела, довольно сильно. Нос, кашель, больное горло и самое нежеланное, но вытекающее последствие - потеря голоса. Только вчера он стал немного появляться. Репетиций у меня нет и не будет, попробуем импровизировать! Надеюсь, что-нибудь получится! Мне казалось, что полуфинал был самым сложным, а нет! Финал оказался сложнее, чем все, что было до того! Три неслабые песни, «безголосие», трое мужчин против одной дамы, накал страстей и абсолютная депрессия по этому поводу. Пока что я чувствую себя «слетевшей с дистанции», - сообщала Даша.

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Ключевые слова: Дарья Антонюк

Количество просмотров: 5 837
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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