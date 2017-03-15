И в этом нет ничего удивительного: параметры дочери президента идеальны, а подобные черты лица и вовсе считаются у китаянок верхом привлекательности и абсолютным совершенством. Девушки и женщины и ранее делали операции, например, по увеличению разреза глаз, чтобы как можно больше походить на европеек, а теперь у них появился новый образец для подражания - и не только для операции на глазах.
Китаянки хотят быть похожими на Иванку Трамп
Сегодня, 00:15
Жительницы Китая всё чаще заказывают пластическим хирургам внешность дочери президента США Иванки Трамп.
Иванка Трамп лидирует по числу запросов на пластические операции среди китаянок - по сообщениям изданий, женщины массово требуют от хирургов сделать им такие же глаза, нос, губы и даже фигуру, как у Иванки.
И в этом нет ничего удивительного: параметры дочери президента идеальны, а подобные черты лица и вовсе считаются у китаянок верхом привлекательности и абсолютным совершенством. Девушки и женщины и ранее делали операции, например, по увеличению разреза глаз, чтобы как можно больше походить на европеек, а теперь у них появился новый образец для подражания - и не только для операции на глазах.
И в этом нет ничего удивительного: параметры дочери президента идеальны, а подобные черты лица и вовсе считаются у китаянок верхом привлекательности и абсолютным совершенством. Девушки и женщины и ранее делали операции, например, по увеличению разреза глаз, чтобы как можно больше походить на европеек, а теперь у них появился новый образец для подражания - и не только для операции на глазах.
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Ключевые слова: Иванка Трамп
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Количество просмотров: 5 746
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Китаянки хотят быть похожими на Иванку Трамп Жительницы Китая всё чаще заказывают пластическим хирургам внешность дочери президента США Иванки Трамп.
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