Китаянки хотят быть похожими на Иванку Трамп

Иванка Трамп лидирует по числу запросов на пластические операции среди китаянок - по сообщениям изданий, женщины массово требуют от хирургов сделать им такие же глаза, нос, губы и даже фигуру, как у Иванки.И в этом нет ничего удивительного: параметры дочери президента идеальны, а подобные черты лица и вовсе считаются у китаянок верхом привлекательности и абсолютным совершенством. Девушки и женщины и ранее делали операции, например, по увеличению разреза глаз, чтобы как можно больше походить на европеек, а теперь у них появился новый образец для подражания - и не только для операции на глазах.